Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, ранен украинский военный – штаб ООС

За минувшие сутки, 2 сентября, войска России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один боец Объединенных сил получил ранения.

Мужчину доставили в больницу. Состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное, сообщила пресс-служба штаба ООС.

Так, неподалеку Золотого-3 оккупанты два раза открыли огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Возле Новомихайловки войска РФ обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки противник применил артиллерию калибра 100-мм. Около населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ, чтобы прекратить агрессивные действия врага.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самый разыскиваемый Россией "украинский диверсант", который с подачи их СМИ известен как Андрей Байдала ("Швед"), рассказал, почему в РФ так боятся наших разведчиков, а также о патриотах Украины на оккупированной части Донбасса и о том, какие методы использует российская агентура.