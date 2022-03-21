Оккупанты из-за провала наземной операции снова нанесли удары по мирному населению, враг несет значительные потери – Генштаб

Российские оккупанты не достигли существенных успехов в ходе наземной операции. В связи с этим враг в течение суток активно наносил ракетно-бомбовые удары по важным объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.

Агрессор также атаковал украинские населенные пункты с воздуха. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Цель таких действий оккупантов – запугать гражданское население, а также снизить экономический потенциал Украины.

В РФ в это время продолжается активное распространение дезинформации среди россиян. Пропаганда готовит основу для оправдания продления сроков войны, которая должна была быть молниеносной, кроме того, гражданам РФ врут, что международные санкции якобы не эффективны.

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В Генштабе ВСУ отмечают, что враг несет значительные потери на многих направлениях. Речь идет как о технике оккупантов, так и о живой силе.

При этом основные задачи агрессор выполнить не в состоянии, частично РФ удалось добиться цели только в Донецком операционном районе. Также 20 марта оккупанты смогли удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Какая ситуация сейчас на фронте:

На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на объектах в Беларуси, чтобы втянуть в войну Вооруженные силы РБ.

На Полесском направлении противник не предпринимал активных наступательных действий. Оккупанты закрепляются на захваченных рубежах и готовятся к наступлению на Киев. На отдельных направлениях движение вражеских сил заблокировано.

На Северском направлении идет перегруппировка врага, он сосредотачивает силы для возобновления наступательных действий. При этом у россиян серьезные проблемы с логистикой, они не могут оборудовать занятые позиции.

На Слобожанском направлении противник пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ успешно отразили семь атак врага, уничтожили 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов.

Мариуполь. Там оккупанты продолжают наносить авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры, в частности, металлургическому комбинату "Азовтсаль". РФ безуспешно штурмует западные и восточные окрестности по направлению к центральной части города. Агрессор несет потери.

На Таврийском направлении существенных изменений нет. Во временно оккупированные населенные пункты Херсонской и Запорожской областей оккупанты переместили свои подразделения Росгвардии, которые пытаются проводить карательные мероприятия против мирного населения, чтобы люди не выходили на митинги.

На Южнобугском направлении противник деморализован, бросает оборонные позиции, оружие и технику.

Ожидается, что оккупанты в дальнейшем будут пытаться установить свою "власть" на временно подконтрольных территориях и бороться с центрами национального сопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в Украине потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти по всем направлениям. В то же время пропагандисты приступили к подготовке населения Российской Федерации к длительной войне.

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