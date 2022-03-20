Продвижение оккупанта остановлено почти по всем направлениям, народ России начали готовить к длительной войне, – Генштаб

Российские оккупационные войска в Украине потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти во всех направлениях. В то же время пропагандисты начали подготовку населения Российской Федерации к продолжительной войне.

О двадцать пятых сутках героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению рассказали в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что противник продолжает нести потери, испытывает значимые трудности с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой.

Как отметили в Генштабе, противник пытается восполнить потери солдатами из Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа, где проводится скрытая мобилизация.

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"Однако у населения перечисленных регионов нет желания участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы", – отметили в ВСУ.

Также, по имеющейся информации, руководитель ливийской армии Халиф Хафтар совершил визит в Москву, где были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне РФ.

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