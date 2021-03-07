Оккупанты блокируют КПВВ: как жителям Донбасса попасть в Украину

Оккупанты на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры через контрольно-пропускные пункты "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что о причинах блокировки российско-оккупационная власть не докладывает.

Пограничники отметили, что работают на всех семи КПВВ на Донбассе, однако из-за "произвола боевиков" людей пропускают только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Так, на прошлой неделе из-за "Станице Луганской" в обе стороны проехали 10 494 человека, а через "Новотроицкое" – 316 человек и 60 автомобилей.

Напомним, в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили о грубых нарушениях со стороны России.В частности, за сутки, 4 марта, зафиксировали восемь танков оккупантов, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения на временно оккупированных территориях Луганской области.

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