Оккупант размечтался о репрессиях и национализации имущества в России и пожаловался на 'кидалово' с деньгами. Перехват

Российский оккупант размечтался о репрессиях и национализации имущества в России. По его мнению, если оборонная промышленность будет в руках государства, то Россия будет производить больше техники и оружия для войны.

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Военный путинской армии также пожаловался на "кидалово" с деньгами. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, который предоставила OBOZREVATEL хакерская группировка "Фронтовые разговоры оккупантов". Осторожно, в ролике есть ненормативная лексика!

Два высших офицера оккупационной армии в телефонном разговоре обсуждали ужасающее положение дел в экономике и оборонной промышленности. Они пришли к выводу, что кремлевский диктатор Владимир Путин вроде бы ничего не знает, а виноваты, как всегда, чиновники.

Захватчики возложили вину за провалы России на евреев и частный сектор экономики.

Полная стенограмма:

– Как у нас запущено, как все уё...щно!

– Да а что? Столько времени чиновник сидел бл...ть. Нах...й ему было развивать производство. По той простой причине, что ему бл...ть давали на лапу нах...й: "Ты лучше покупай у нас, не надо тебе ничего затевать". Потом, опять же, я давно говорил, что танкостроение и вот производство запчастей – это должно быть национализировано. Это обязаны быть государственные компании. И тогда не было бы проблем. А все там делают частный бизнес. Их частный бизнес не будет делать по той простой причине, что частный бизнес держит деньги за границей и под санкции попадать не собирается. Там вокруг царя сплотились вот эти бл...ть Ротенберги и так далее, которые понимают, что им тоже пиз...а. Как царю пиз...а, то и им пиз...а сразу же. Они все это прекрасно понимали. А такие пассажиры, как Кудрин, так тот вообще просто сидит пережидает, кто это верх возьмет. Он же жид е...ный, Кудрин. Хотя тоже, казалось бы, дружбан был царя. Дочь Шойгу пиз...а, тоже нестроевая. Мандатру свою бл...ть в Дубае нах...й и это самое проветривала бл....ть. Вообще, с…ка, ничего не боятся, твари, бл...ть, конченые. Хотя уже выступали солдатские матери, кстати, и погибших, и жены по поводу мобилизации. Как так получается, чем мы хуже других? Там сосед Вася, бл...ть, откосивший от армии, теперь поэтому его, конечно, не берут, поскольку он в армии не служил. Ездит *опу греет где-то, бл...ть, товарищ президент бл...ть. А наши в чем виноваты? Непонятность какая-то в народе. Непонятность с зарплатами. Мобилизованный сидит в тылу – 195 тысяч, контрактнику платят, только когда он в атаку идет. Что это за е...ень такая?..

Напомним, оккупанты продолжают жаловаться друг другу на свою судьбу пушечного мяса. Их военное командование буквально пачками отправляет на штурм, не заботясь о снаряжении и достаточной экипировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские войска испытывают значительный кадровый голод. В частности, в одном из подразделений захватчиков, расположенном на оккупированной территории Харьковской области, не задерживаются командиры.