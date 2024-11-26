'Охматдет' получил новейший миограф от Фонда Рината Ахметова

21 ноября 2024 г. главная детская больница страны "Охматдет" получила новейшее оборудование от Фонда Рината Ахметова. Это электромиографическая система, которая важна для диагностики неврологических и мышечных заболеваний, а также для контроля выздоровления после травм у детей.

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"Сегодня, когда каждый день испытывает нас на устойчивость, доступ к современному лечению – это право, которое должно быть обеспечено даже в самых сложных условиях. Этот аппарат поможет маленьким пациентам быстрее восстанавливаться после травм и операций. Украинские дети должны получить лучшие возможности для выздоровления", – говорит Андрей Мищенко, руководитель программ и проектов Фонда.

Устройство является незаменимым для лечения и исследования работы нервов, мышц и сухожилий, помогая специалистам ставить более точные диагнозы и назначать эффективные методы лечения детей.

Эта передача стала очередным этапом помощи Охматдету после террористического ракетного удара. Ранее больница получила:

– два современных реанимобиля

– ультразвуковое оборудование для более точной диагностики;

– пьезоультразвуковый аппарат для сложных костных операций;

– аппарат для соединения костей во избежание повторных операций.

Фонд Рината Ахметова уже многие годы помогает медицинским учреждениям Украины в кризисных ситуациях. В 2019 году был реализован проект "200 скорых для Украины", который стал крупнейшим частным благотворительным проектом в сфере неотложной медицины за время Независимости. Во время пандемии COVID-19 Фонд закупил и передал более 200 аппаратов ИВЛ для государственных больниц, невзирая на глобальный дефицит такого оборудования.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Больше информации по ссылке.