Блог | Игорь Луценко: Один год без друзей, или Наилучшие действительно умирают первыми

Я стараюсь не заводить друзей на войне. Война – это путь скорби, и это касается всех ее участников, даже тех, кто выйдет из нее победителем. Даже когда вы выиграете, настоящая война все равно отнимет у вас столько, что ваша радость будет со слезами скорби на глазах.

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Я намагаюся не заводити друзів на війні. У мене за плечима два її етапи, я бачу статистику.

Більшість бійців того невеличкого підрозділу, з яким я їхав на Донбас у квітні 2014 року, коли там тільки починалися бойові дії, уже загинули. Грубо кажучи, третина втрат припадає на 2014-2015 роки, дві третини на новий етап війни – з лютого 2022 року.

Я знаю, які важкі труни з тілами побратимів. Як сильно вони схожі й водночас несхожі на себе самих після смерті.

Тіла деяких із них і досі лежать десь під Бахмутом. Росіяни точно їх не поховали.

Я більше не хочу мати друзів на війні, не хочу ходити на їхні похорони. Можливо, це війна перетворює серце на камінь.

Друзів на війні в мене і так вже забагато, а теорія ймовірностей каже, що мені належить побувати ще не на одному ритуалі прощання. Не бажаю перетворювати війну на регулярні походи на похорони, а свою сторінку у Facebook – на збірку некрологів.

Проте, на жаль, моя сторінка у Facebook нею вже стала – попри всі фільтри, які я ставлю на подібний контент.

Я не хочу заводити друзів на війні, бо я завжди буду докоряти собі за те, що нічого не зробив для того, щоб мій друг залишився живим. Навіть коли я був далеко, це все одно була моя вина – мене не було поруч, я не помер замість нього, чи не врятував його, чи іншим чином не допоміг уникнути смерті.

Це ще одна причина, чому я не люблю похорони. Мені завжди важко дивитися в очі вдовам і сиротам, матерям і батькам. Я завжди почуваюся винним.

Проблема в тому, що гинуть найкращі. І це зовсім не красива фраза, якою вшановують пам’ять полеглих. Це цілком раціональна оцінка ситуації.

Бо ж хто помирає частіше за всіх?

Найчастіше гинуть добровольці, у яких більше совісті та мужності. Значна частина тих, хто добровільно пішов воювати із самого початку гарячої фази 2022 року, зараз уже на тому світі. Або не може воювати через поранення.

Друга група за кількістю втрат – це ті, хто мав мужність і совість не відмовитися від призову, не ухилятися від нього.

І, нарешті, найменші втрати серед тих, хто схильний тікати, ховатися, вигадувати хитрі схеми, щоб не потрапити на фронт, хто дає хабарі, щоб не йти воювати.

Остання категорія виживе – у неї ще вистачить сил і здоров’я для того, щоб перемогти в боротьбі за гроші та владу тих з нас, хто повернеться з війни.

Здебільшого загинуть ті, хто був сміливим і добрим, хто цінував спільне благо більше за власне життя і здоров’я. А їх місце займуть їхні моральні антиподи.

Роман Ратушний, який захищав київські парки від незаконних забудовників, зараз у могилі. А його опоненти їздять відпочивати за кордон і використовують свої депутатські мандати для збагачення.

Олег Собченко, який захищав річку Рось і домагався покарання винних у злочинах проти захисників Майдану, нині лежить у могилі, а його опоненти насолоджуються своїми статками.

Звісно, ми повернемося з перемогою, наша військова слава обов’язково допоможе нам робити добрі справи та продовжувати боротьбу наших полеглих друзів.

Але я точно знаю, що війна – це абсолютно негативний вибір. І через це вона є наймерзеннішою у світі річчю.