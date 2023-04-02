Одесситка похитила из российского плена тяжело раненого мужчину: невероятная история спасения

Одесситка Людмила Белинская получила известие, что ее муж-военный погиб в боях с оккупантами, однако через десять дней узнала, что он жив и находится в плену. Отважная женщина провела настоящую "спецоперацию" и выкрала любимого из российского плена в тогда еще оккупированном Херсоне.

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Сейчас Руслан Белинский восстанавливается после тяжелых ранений – ради жены и двух любимых дочерей. Невероятную историю спасения супруги рассказали журналистам ТСН.

Людмила Белинская вспоминает, как ей позвонили по телефону и сказали, что ее любимый Руслан погиб в бою под Херсоном.

“Ваш муж – герой, он погиб, привезем за день-два. Я говорю: это точно он? Да! Три свидетеля, которые видели, как пробило голову насквозь, не выживают люди от такого ранения", – вспоминает она тот страшный разговор.

Тогда, объяснили ей, забрать тело Руслана не удавалось из-за плотных вражеских обстрелов, но побратимы попытаются вытащить его, как только это удастся. И посоветовали готовиться к похоронам.

Однако Руслан, как узнала впоследствии Людмила, не погиб. Когда его жене сообщали о его смерти, раненый в голову воин лежал в окопе в селе Александровка Херсонской области.

“Меня оттащили в окопа, чтобы меня не переехала техника. В окопе я лежал три дня", – вспоминает мужчина.

Там его и нашли местные, которые после того, как утихли бои, обходили окопы в поисках раненых защитников.

“Они услышали, что я хриплю и меня достали. Меня поили яйцами и молоком", – рассказал Руслан.

Воина жители Александровки некоторое время прятали в хозпостройке. Но ему стремительно становилось хуже, он периодически терял сознание из-за раны в голове. Так что местные мужчины решили отвезти его в больницу. Однако по дороге их остановили оккупанты.

Обнаружив в машине у местных украинского воина, захватчики забрали его и увезли в СИЗО. Оттуда же переправили в больницу в Херсон. Там Руслана допрашивал один из российских капитанов.

"Он мне предлагал перейти на их сторону, я выбрал плен", – рассказал воин.

К палате Руслана захватчики приставили конвой. Когда же провели операцию, охрану ослабили, ведь убедились, что Руслан не сбежит: из-за повреждения мозга он не мог встать на ноги.

Херсонские нейрохирурги в ходе операции почистили рану и удалили часть черепа.

"Из-за того, что я 10 дней пролежал без медицинской помощи, пошла гематома, загноение, пришлось удалять части кости, поэтому такие проблемы", – рассказал Руслан.

Там, в больнице, он вспомнил номер телефона жены. Именно благодаря этому через десять дней после известия о гибели мужа Людмила от херсонских врачей узнала, что он жив, но находится в тяжелом состоянии.

Людмила вспоминает, что постоянно находилась на связи с врачом в Херсоне. Знала, что ситуация в городе ухудшается, что выехать с оккупированной территории или заезда становится все сложнее, а с медикаментами начались перебои. Когда после российского псевдореферендума в сентябре в захваченном облцентре отключили украинскую связь – Людмила решилась ехать в Херсон.

Она говорит, что наибольшей проблемой для нее были поиски перевозчика. Нужен был человек, который не только знает местность, но и согласится через десятки блокпостов перевести тяжелораненого украинского военного. И в конце концов Людмила такого человека нашла.

Женщина смогла предупредить мужа, что едет за ним – и он не находил себе места от тревоги в течение дней ожидания.

“Нет и нет, я не знаю, что думать и тут открывается дверь. У меня слезы на глазах, я плакал", – вспоминает Руслан момент встречи.

Людмила отмечает, что не смогла бы спасти любимого, если бы не бесстрашие отчаянных херсонских врачей. Они держали с ней связь и выписали справку, что Руслан травмировался в результате аварии, а не на поле боя.

"Сделали две выписки – одна для наших и одна для россиян, что это ДТП", – рассказала женщина.

Чтобы выйти из больницы, Руслан и Людмила четко следовали советам неравнодушных херсонцев. На черном входе их ждал автомобиль, а за рулем машины был муж местной массажистки, которая приходила к Руслану в больницу. Очень рискуя, он довез супругов к паромной переправе, где их ждали украинские перевозчики. Далее последовали десятки российских блокпостов, где приходилось демонстрировать справку о ДТП. К счастью, оккупанты не заморачивались ее тщательной проверкой.

То, что все удалось, Людмила поняла на первом блокпосте украинских воинов. Домой они вернулись 13 сентября в День рождения Руслана.

Сейчас Руслан с женой каждый день ездит в реабилитационный центр. У него уже есть прогресс: мужчина, который после спасения не мог даже с помощью других ступить и шагу, сейчас медленно передвигается сам с ходунками.

"Я был в панике, мне было тяжело смириться, что я беспомощен", – рассказывает мужчина.

Руслан продолжает упорно тренироваться. У него из-за повреждения мозга нарушена моторика движений. Но мышцам дают ежедневную нагрузку, чтобы мозг врезультате вспомнил, как конечностями посылать правильные импульсы.

“Организм будет использовать резервы и здоровые части мозга примут на себя функцию поврежденных. Нейропластичность – это очень сложный процесс", – отметили в реабилитационном центре.

Мужчина стремится для начала начать хотя бы начать самостоятельно передвигаться по квартире.

“Я для этого все делаю, я тренируюсь. Первий шаг мне дает надежду на будущее, что я смогу ходить", – говорит Руслан.

И он непременно достигнет своей цели и встанет на ноги – ради любимой жены и двух дочерей.

Напомним, недавно стало известно, как под Бахмутом спасли украинского военного из плена оккупантов. Алексей Гордеев провел 42 дня в подвале без воды и еды.

У защитника были пулевые ранения и обломки в бедре и спине. Он питался крошками, пил из лужи. За время, проведенное в подвале, военный похудел с 80 до 42 кг.

В подвале воина нашел его друг, доброволец из Новой Зеландии, давно считавший Алексея погибшим

В марте этот доброволец погиб под Бахмутом.