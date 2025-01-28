Очень сильный день, произойдет перезагрузка реальности: астропрогноз на 28 января

Во вторник, 28 января, утром начался 29 лунный день. Луна находится в знаке Козерога, но к ночи перейдет в Водолея, Солнце остается в Водолее. В небе происходит парад семи планет.

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Что такое сочетание приготовило для нас, в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, день будет очень сильным.

Астролог спрогнозировала, что сейчас произойдет перезагрузка реальности, ведь планеты выстраиваются в один ряд – это будет влиять на каждого человека. "Именно этот парад планет, он полностью уничтожит всю прошлую реальность в жизни людей и простроится новая реальность", - сказала она.

При этом Исита Гая рассказала, чего не стоит делать в столь важный астрологически день. "В этот день следует делать медитации, духовные практики. Не стоит ссориться, не стоит сердиться, не стоит расстраиваться. Этот день вы должны провести в положительных энергиях", – объяснила астролог.

Она также не стала призывать искать особые знаки начала новой жизни, а обратить взгляд вглубь себя. "Вы почувствуете это внутри. В каждом из нас пробудится новое знание, знание истины. И также это повлияет на то, что у людей начнут открываться способности, интуитивные способности", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 28 января – для кого откроются новые возможности, а кому придется столкнуться с трудом.

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