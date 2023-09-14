Обжалованию не подлежит: суд обязал ДБР закрыть дело против телеканала 'Прямой'

Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований закрыть дело против телеканала Прямой и его бывшего владельца Владимира Макеенко. Суд отказал ДБР и прокуратуре в удовлетворении жалобы на определение Шевченковского районного суда, который еще несколько месяцев назад вынес решение о закрытии дела.

Об этом в эфире Прямого сообщил адвокат Евгений Солодко.

"Это решение означает, что уголовное производство должно быть закрыто, чтобы канал работал в нормальном, человеческом режиме, не оглядываясь постоянно на это уголовное производство, по которому можно для канала совершить любую беду", - сказал адвокат.

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«Они должны были выполнить решение Шевченковского суда еще несколько месяцев назад. Они даже не имели правовых оснований для апелляции. закрыла производство. Это алфавит уголовного процесса, но, видимо, прокурору он не известен", - иронизирует адвокат.

"Они сейчас делают все, что угодно. Такого уровня правового беспредела, который сейчас шагает по стране, я не видел давно, а практикую я почти три десятка лет. Поэтому от прокуроров можно ожидать чего угодно. Но это не означает, что эта ситуация нужно терпеть, нужно их дожимать, потому что закон один для всех на всей территории Украины.Пока мы с вами и журналисты канала не увидят постановление о закрытии уголовного производства, покоя не будет. прокурором во исполнение решения Шевченковского районного суда", – подчеркнул Евгений Солодко.

Как известно, дело по телеканалу "Прямой" было открыто в 2019 году. Адвокат отмечает, что с тех пор следователи ДБР не нашли доказательств нарушения закона, и они обязаны выполнить решение суда.

В июле 2020 года руководитель следственной группы ДБР Олег Корецкий подтвердил: руководители Бюро давали указания следователям принять меры по аресту телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства.

"Цель была - заткнуть рот "Прямому". Не просто арест канала. Речь шла о том, чтобы передать канал в управление АРМА. Конкретная цель очевидна - чтобы заткнуть рот журналистам и участвующим в эфирах", - пояснил доктор юридических наук. , депутат Киевсовета Леонид Емец.

Народная депутат Ирина Геращенко поздравила канал с победой в суде.

"Очевидно, если мы правовое государство, то судебные решения должны выполняться. И все эти ограничения работы канала должны быть немедленно прекращены. Во-вторых, мы видим сегодня полную зачистку медиа-поля. Началось оно не сейчас. Сначала на Банковой работал 1+1" , затем подгребли под себя канал "Рада". Очень грустно то, что происходит сегодня с Общественным вещателем, который превращается в УТ-1. Марафон - это вообще позор. Это какое-то "победобесие" в таком худшем российско-белорусском варианте. Всем хочется правды , особенно если мы идем в ЕС и НАТО», – сказала Ирина Геращенко.

"А что касается "Прямого", то как и 5-й, как и "Эспрессо" это каналы, которые позволяют себе критиковать власть, очень корректно, учитывая, что у нас военное положение, что мы все объединились вокруг Вооруженных Сил Украины . Критика, которая звучит, касается в первую очередь проблем, созданных самой властью с коррупцией, с неудовлетворительным обеспечением армии. И это нормально для прессы. Это обязанность прессы и журналистики - контролировать власть", - подчеркнула Геращенко.

"Мне кажется, если мы правовое государство, нужно выполнять решение суда. Надо возвращать каналы в систему Т2. Если бы у нас был нормальный комитет по свободе слова, а не имени Нестора Шуфрича, партнера партии власти с ОПЗЖ, то конечно этот комитет выступил бы против произвола марафона и против отключения телеканалов", – убеждена депутат.

Она подчеркнула, что политическая цензура в государстве, желающем стать членом ЕС и НАТО, недопустима.