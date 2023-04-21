Объявлены даты проведения юбилейного 'Чилдрен Кинофеста'

Крупнейший детский кинофестиваль Украины представил постер этого года, анонсировал фильм ретроспективы и специальную юбилейную кинопрограмму. В жюри Детского киноконкурса вошли известная украинская актриса, а также создатели фильмов "Мавка. Лесная песня" и "Памфир".

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С 30 июня по 9 июля в Украине пройдет 10-й Чилдрен Кинофест – самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков. В этом году событие пройдет в гибридном формате: фестивальные показы будут продолжаться одновременно в кинотеатрах 10 городов Украины (Киев, Львов, Ужгород, Винница, Житомир, Черновцы и другие); для онлайн-просмотра организаторы готовят специальную юбилейную программу – подборку фильмов-победителей Чилдрен Кинофеста предыдущих лет. Показы в кинотеатрах и онлайн как всегда бесплатны при предварительной регистрации.

Фильмом ретроспективы Чилдрен Кинофеста этого года станет "Тайный сад". Показом этой ленты будет отмечено 30 лет от выхода на экраны. "Тайный сад" 1993 года – работа всемирно известного режиссера Агнешки Голланд, знакомой украинским зрителям прежде всего картиной "Цена правды".

Этот фильм – экранизация классического детского романа английской писательницы Фрэнсис Годгсон Бернетт. Картина рассказывает о 10-летней девочке, которая разгадывает тайну сада, спрятанного в мрачном имении. Ретроспективный показ в рамках Чилдрен Кинофеста продолжает традицию знакомства юной аудитории с киноклассикой: в разные годы на фестивале показывали мультфильмы "Лысенок Вук", "Остров сокровищ", а также шедевры Чарли Чаплина, Бастера Китона и Жоржа Мельеса.

В рамках Чилдрен Кинофеста в седьмой раз проходит Детский киноконкурс, участие в котором открыто для всех юных режиссеров и режиссерок. Принятие работ на участие в Детском киноконкурсе продолжается до 29 мая. В состав жюри вошли известные украинские кинематографисты: режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и автор мультсериала "Пес Патрон" Александра Рубан, режиссер и сценарист ленты "Памфир" Дмитрий Сухолиткий-Собчук и актриса Римма Зюби ("Гнездо горлицы", "Люся Интерн").

"Тема детского кино для меня очень важна. Я считаю, что это необходимая и мало использованная тема в нашем кино, которая несет в себе огромную нагрузку и идею. На детские фильмы ходят вместе с семьями, и после просмотров проходит совместное обсуждение увиденного и пережитого – такой опыт нельзя сравнить ни с чем", – комментирует свою вовлеченность в фестивале Римма Зюбина.

"Участие в жюри – ответственная вещь! Поэтому я волнуюсь, готовлюсь и очень жду встречи с другими точками зрения маленьких художников, потому что может быть увлекательнее, чем смотреть на мир глазами другого человека?!" – говорит член жюри Александра Рубан.

Фильмы-финалисты Детского киноконкурса покажут в городах-участниках фестиваля в пределах 10-го Чилдрен Кинофеста, а также онлайн. Победители конкурса будут отмечены призами от 5 до 10 тысяч гривен. Ознакомиться с условиями участия можно на сайте Чилдрен Кинофеста.

Чилдрен Кинофест – самый большой в Украине кинофестиваль для детей и подростков, созданный для воспитания нового поколения кинозрителей в Украине, развития практик семейного культурного досуга и продвижения искусства кино. За все время от основания в 2014 году событие посетило более 250 тысяч зрителей и зрительниц. С начала Детского киноконкурса на него было подано уже более тысячи работ, 25 из которых стали призерами.

10-й Чилдрен Кинофест состоится с 30 июня по 9 июля. Показы международной программы и фильм-ретроспективы пройдут в кинотеатрах украинских городов. Показы специальной юбилейной программы (подборки фильмов-победителей прошлых лет) состоятся онлайн. Фильмы-финалисты Детского киноконкурса будут показаны в кинотеатрах и онлайн. Все события фестиваля бесплатны.

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