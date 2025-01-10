Обвиняют в госизмене и пропаганде войны: дело экс-советника Табачника направили в суд

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего советника министра образования и науки времен президентства Виктора Януковича Дмитрия Табачника. 59-летний Ростислав Ищенко обвиняется в государственной измене, пропаганде войны и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, представители страны-агрессора не позднее 2011 года привлекли фигуранта к "оказанию помощи в проведении взрывной деятельности против Украины". В сообщении не называют его имя, однако, по данным СМИ, речь идет именно об Ищенко.

Бывший госслужащий с 2011 по 2014 годы работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел Украины, Кабинете министров Украины, Верховной Раде.

Он публично выступал и распространял российские нарративы, которые с 2013 года использовались властями РФ для давления на государственную власть в Украине с целью изменения внешнего вектора развития и отказа от евроинтеграции, а с 2014 года – для оправдания агрессии РФ против Украины.

По данным следствия, фигурант координировал свои действия с представителями властей РФ, в том числе с заместителем начальника одного из управлений администрации президента России.

До февраля 2014 года чиновник систематически ездил в Москву, где они встречались в администрации Путина, а также постоянно поддерживал с ним телефонную связь.

Российский чиновник периодически платил обвиняемому деньги, которые тот использовал для собственных нужд и деятельности зарегистрированных в Украине юридических лиц, учредителем которых был.

Также обвиняемый координировал свои действия по оказанию России помощи в проведении подрывной деятельности с сотрудником одного из разведывательных органов Украины, которого в настоящее время судят по обвинению в государственной измене.

В конце февраля 2014 Ищенко уехал в РФ и продолжил преступную деятельность.

После полномасштабного вторжения он систематически распространял нарративы, в которых оправдывал действия России и призывал украинцев сотрудничать с армией страны-агрессора.

Преступления были выявлены при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины в ходе досудебного расследования по делу о государственной измене бывших высокопоставленных чиновников с использованием насилия со стороны правоохранителей во время протестов в 2013-2014 годах с целью создания в Украине общественно-политического кризиса, который в дальнейшем способствовал реализации планов агрессии РФ против Украины и оккупации территорий.

Специальное досудебное расследование по уголовному производству осуществляло Государственное бюро расследований.

Как писал OBOZ.UA, экс-министр и предатель Дмитрий Табачник получил "медаль за участие в СВО", причем остается юридическим владельцем счетов в Украине. Кроме того, на него и его мать оформлены участки земли, имение в пригороде Киева и квартира в центре столицы.

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