Обсудили локализацию производства в Украине: Зеленский встретился с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел встречу с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Стороны обсудили локализацию производства в Украине.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографии со встречи.
В частности, в переговорах приняли участие исполнительный директор BAE Systems Чарльз Вудберн, управляющий директор Геби Костиган и директор по вопросам сотрудничества с Украиной Кристиан Сиар.
Зеленский отметил, что украинские власти и представители оборонной компании договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а затем – и мощностей по ремонту и производству продукции компании.
"Мы заинтересованы в прямых отношениях с вашей компанией, без каких-либо посредников – не только сейчас, но и на дальнюю перспективу. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции вашей компании и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем есть сейчас", – сказал он.
Глава государства также отметил важность усиления оборонных возможностей Украины во времена полномасштабного вторжения России и поставки в нашу страну новых образцов и видов вооружений.
"Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас", – добавил президент.
BAE Systems plc (BAE) – британская многонациональная военная, оборонная и аэрокосмическая компания, базирующаяся в Лондоне. Это самый большой оборонный подрядчик в Европе.
Компания разрабатывает технологии для ВПК, авиации, космической отрасли и информационной безопасности. Также BAE Systems выпускает танки, истребители, пехотные и амфибийные боевые машины, авианосцы.
Как писал OBOZREVATEL:
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