Обсудили локализацию производства в Украине: Зеленский встретился с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел встречу с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Стороны обсудили локализацию производства в Украине.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографии со встречи.

В частности, в переговорах приняли участие исполнительный директор BAE Systems Чарльз Вудберн, управляющий директор Геби Костиган и директор по вопросам сотрудничества с Украиной Кристиан Сиар.

Зеленский отметил, что украинские власти и представители оборонной компании договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а затем – и мощностей по ремонту и производству продукции компании.

"Мы заинтересованы в прямых отношениях с вашей компанией, без каких-либо посредников – не только сейчас, но и на дальнюю перспективу. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции вашей компании и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем есть сейчас", – сказал он.

Глава государства также отметил важность усиления оборонных возможностей Украины во времена полномасштабного вторжения России и поставки в нашу страну новых образцов и видов вооружений.

"Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас", – добавил президент.

BAE Systems plc (BAE) – британская многонациональная военная, оборонная и аэрокосмическая компания, базирующаяся в Лондоне. Это самый большой оборонный подрядчик в Европе.

Компания разрабатывает технологии для ВПК, авиации, космической отрасли и информационной безопасности. Также BAE Systems выпускает танки, истребители, пехотные и амфибийные боевые машины, авианосцы.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

– Многоцелевые истребители Украина просит у Запада из-за их универсальности. Аналитики объяснили, какую роль самолеты F-16 могут сыграть в войне с РФ.

– Для защиты Киева от бомбежек с неба нужно до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоры с союзниками по этому вопросу, поскольку его актуальность ежедневно только растет.