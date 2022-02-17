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Після обстрілу садочку в Станиці-Луганський, під російський обстріл потрапило село Врубівка де декілька снарядів впало біля місцевої школи.

29 обстрілів, сотні мін та артилерійських снарядів всіх калібрів. Такого масштабного обстрілу по більшій частині фронту не пам‘ятаю з 2017 року. Особливий цинізм - обстріл цивільних та навчальних закладів. От уявіть собі. Ви на роботі, а вам приходить смс "школу і садок обстрілюють".

Якщо росія вторгнеться, вони шкодувати нікого не будуть. Давайте пригадаємо їхні авіаудари по школам, лікарням та цивільним в Сирії.

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А тепер коротко про фронт:

З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм терористи випустили 32 снаряди. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття.

По околицях НОВОТОШКІВСЬКОВОГО російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу ВОДЯНОГО окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку ТРУДІВСЬКОВГО ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку СТАРОГНАТІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку СТАРИЙ АЙДАР та МАР’ЇНКА - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку ПІВДЕННЕ, МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку ЛОБАЧЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм

В напрямку НОВОСЕЛІВКА ДРУГА - з протитанкових ракетних комплексів

В напрямку ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

В напрямку МАР’ЇНКА – з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

В напрямку ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

В напрямку ПОПАСНА – зі станкових протитанкових гранатометівю

В напрямку ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм

В напрямку ШУМИ - з мінометів калібру 120 мм

В напрямку ПОВОЗВАНІВКА – з артилерії калібру 152 мм,

В напрямку ТРАВНЕВЕ- з мінометів калібру 120 мм

В напрямку СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА- з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку АВДІЇВКА- з мінометів калібру 120 мм

В напрямку ПІСКИ- з мінометів калібру82мм.