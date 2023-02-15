Обстрел дома в Покровске: Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате обстрела многоквартирного дома в Покровске, произошедшего 15 февраля. Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи, а также предоставлении наиболее необходимых продуктов питания.

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Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001