Общежитие для 200 семей из Мариуполя: Фонд Рината Ахметова помог обустроить новое жилье

Еще 200 семей вынужденных переселенцев из Мариуполя получили социальное жилье в Днепре в 10-этажном доме-общежитии. Фонд Рината Ахметова взял на себя обустройство мест общественного пользования.

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"Это масштабный проект, здесь будут жить более 200 семей. Места общественного пользования помогут людям из разных семей превратиться в филиал мариупольского общества. Также мы дарим сертификат городскому совету на обустройство детской площадки: в доме будет жить немало детей", – подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Фонд Рината Ахметова обустроил в общежитии комнаты отдыха, коворкинги, коридоры и холлы. В частности, снабдил помещение мебелью, ноутбуками и необходимой бытовой техникой – стиральными машинами, плитами, холодильниками и т.д. А еще полностью обустроил детские комнаты. Дети будут играть в игрушечном доме настольными играми, пазлами, игрушками, а также рисовать и читать книги из мини-библиотеки.

"Это все было бы невозможно без партнеров. Отдельное спасибо Фонду Рината Ахметова, который поддерживал нас с первых дней и поддерживает сейчас. Общие комнаты, общие помещения – это их видение и оборудование. Спасибо", – говорит Вадим Бойко, городской голова Мариуполя.

Одна из жительниц дома Анжелика рассказывает, что эвакуировалась из Мариуполя в апреле 2022 года:

"Иметь свой уголок – это большое счастье. Я вижу, какая большая работа здесь проделана. Огромное спасибо Фонду, вы очень поддерживаете нас. Я надеюсь, что мы рано или поздно вернемся в Мариуполь. Мы очень по нему скучаем", – говорит Анжелика.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал больше года назад. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции и Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины.

Фонд Рината Ахметова является системным партнером Ямариуполя. В частности, передает наборы с продуктами питания и гигиеническими средствами, обеспечивает помощь психологов, проводит праздники для детей.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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