'Общество не готово это поддерживать': Зеленский высказался о вероятности выборов в Украине во время войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское общество не позволит парламенту и правительству тратить деньги во время войны на проведение выборов. Также глава государства подчеркнул, что одна из самых главных сложностей в проведении выборов заключается в вопросе безопасности.

Кроме того, Зеленский отметил, что несправедливо будет по отношению к военным проводить выборы, когда миллион человек защищают права и свободы граждан в окопах. Об этом президент заявил во время общей пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам президента, в первую очередь нужно учитывать, что проводить выборы во время войны запрещает законодательство. Однако главная преграда в организации голосования состоит в вопросе безопасности.

Видео дня

"Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что он сегодня из-за безопасности неактуально. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Безопасность – сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы были проведены демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели с разных стран мира, как это обычно и происходит в Украине", – сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, не смогут принять участие в голосование. К тому же, миллионы людей находятся за границей, и об их участии в выборах также стоит думать.

"Второй вопрос: как голосовать людям, которые находятся на временно оккупированных территориях. Я даже говорю не про территории, оккупированные Россией с 2014 года. Мы говорим о том, что было оккупировано с 24 февраля. Это сложность и об этом нужно думать. Третье: большое количество украинцев, даже не сотни тысяч, а миллионы, за границей. Как организовать этот процесс – это тоже очень сложно", – отметил президент.

Зеленский отметил, что украинское общество не готово тратить деньги на проведение выборов, когда продолжается полномасштабная война. Люди готовы позволить парламенту или правительству выделять средства исключительно на оружие для ВСУ.

"Чтобы там ни было, мы сегодня говорим, что в Украине, когда парламент или правительство хочет направить деньги на то или иное направление кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, а против, потому что идет война. Тем не менее, эта тема поднимается и нужно быть к ней готовым", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что несправедливо будет по отношению к военнослужащим проводить выборы во время боевых действий. Сейчас миллион человек защищают Украину от агрессора и они в первую очередь должны реализовать свои права и свободы.

"Есть самая большая сложность. Военные, миллион людей, как в окопах они будут голосовать, и как они будут голосовать на участках возле линии фронта. Все должно быть в бомбоубежищах. Мы знаем Россию, она просто расстреляет всех людей, которые придут. О военных, это может быть самая большая несправедливость. Люди, которые защищают права и свободы граждан, не будут иметь прав и свобод, чтобы проголосовать. Это какой-то нонсенс", – сказал Зеленский.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборы в нашей стране не будут проводиться до завершения войны с РФ. Об этом можно будет говорить только после прекращения действия военного положения.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил украинцев, что ближайшие политические выборы в стране не будут проводиться через приложение "Дія". В этом направлении не ведется никаких подготовительных процессов и процедур.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что выборы нового лидера государства могут пройти в Украине в 2024 году, несмотря на войну. Но для этого требуется обеспечить условия явки на избирательные участки не только граждан, находящихся за границей, но и военных без ущерба для фронтовых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!