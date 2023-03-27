Общество должно взять ответственность за жизнь детей павших героев, – Яровая

Дети войны, которые в результате страшных действий оккупантов теряют родителей, остаются навсегда с психологическими травмами. Им уже нужна поддержка, а не "планшеты и велосипеды". С 2014 года волонтер Дана Яровая занимается помощью семьям и детям павших воинов.

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В эфире 5 канала общественный деятель и представитель фонда "Мрия" рассказала о колоссальном увеличении количества детей, оставшихся без родительского тепла.

"В период 2014-2016 годов мы имели в официальных данных 10 тысяч павших военных и примерно 10-12 тысяч детей, которым я с волонтерами помогала. Когда сообщила, что буду заниматься помощью детям павших в фонде "Мрия", мне первыми написали уже взрослые дети, которых раньше я поддерживала. На сегодняшний день речь идет не о десятках тысяч детей, а гораздо больше", – рассказала Дана.

Также волонтер добавила, что семьи, которые находятся в состоянии потери кого-то из близких, эмоционально не выдерживают. Если не "стабилизировать" маму или ближайшего родственника-опекуна, то помочь ребенку невозможно.

"Все наши психологические травмы происходят с детства. Сейчас у нас самый масштабный конфликт со времен Второй мировой. Моя мама – ребенок войны 1939 года рождения. Она пронесла через всю жизнь ощущение "безотечества" и когда семья выживает. Я вижу миссией своего направления в фонде, чтобы не просто купить и организовать мероприятия: я хочу, чтобы все общество поняло нашу моральную обязанность поддержать этих детей. Мы должны взять ответственность за их жизнь на себя. Очень мало людей, которые вырастают с такими тяжелыми травмами, становятся полноценными членами общества", – подытожила Дана.