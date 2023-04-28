Общественный совет при Минобороны будет работать без хайпа, но на результат, - Евгений Грушовец

Перед общественным антикоррупционным советом при Министерстве обороны есть многочисленные задачи и вызовы, но ключевой акцент совещательный орган планирует сделать на обеспечении прозрачных процедур закупок. О приоритетах деятельности Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны рассказал председатель адвокат Евгений Грушовец на пресс-конференции Министерства обороны.

Видео дня

"Наше видение: не бороться с последствиями, а влиять на процессы. Поэтому нам необходимо понимать, что происходит и что планируется. Руководство Минобороны нам обещали "зеленый свет" и все доступы. Сейчас Антикоррупционный совет подготовил запросы, которые мы уже направили на официальные ящики. Надеемся, что довольно быстро мы получаем ответы на цены." — поделился новоизбранный председатель Совета Евгений Грушовец.

Также адвокат добавил, что Общественный совет примет все конструктивные действия, чтобы Министерство предоставило соответствующие документы и материалы. В настоящее время они уже создали постоянно действующие комиссии, которые теперь будут работать в соответствующих направлениях.

"Мы хотим работать без хайпа и недовольных публикаций. Мы хотим влиять на результат. На сегодняшний день у нас есть рычаги, хотя у людей остаются скептические впечатления относительно возможностей Общественного антикоррупционного совета. Впрочем, мы надеемся, что в ближайшее время мы получим доступ ко всему, что нам необходимо и сможем эффективно выполнять те задачи, которые поставлены перед нами Положением, и чтобы удовлетворить запросы общества по улучшению эффективности деятельности Министерства обороны", – подытожил Грушовец.