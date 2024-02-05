Образовательный процесс в Украине должен эволюционировать от тестов к реальным навыкам, – Татуся Бо

Формальный подход к вопросу школьного образования превратил обучение в игру цифр и результатов, влияя на снижение реальных знаний и компетенций учащихся. Государству важно пересмотреть действующую образовательную модель, реорганизовать процессы и побуждать детей мыслить и анализировать критически.

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Об этом писательница, образовательная эксперт, волонтер и исполнительный директор фонда "Мрия" Татьяна Комлик (Папа Бо) рассказала в интервью телеканалу "Эспрессо".

"Формализация школьного образования привела к тому, что оценки и результаты стали важнее уровня компетенции и знаний детей. Достаточно негативное влияние на образование принесли тесты, ведь стало легче угадать и поставить нужные галочки. Утратилась важность рефлексии, восприятия и понимания прочитанного, формирования в , анализа. В этом состоит и проблема с математикой, ведь материал проходится очень быстро, что не дает ни учителям, ни детям времени для основательной и глубокой обработки базовых тем. Исправить это можно, если поставить цель", – отметила Папа Бо.

По словам волонтерки, необходимо отойти от устоявшихся подходов к образовательному процессу, к мотивации и взглядам детей на их будущее. Самое важное – это побуждать молодое поколение думать, понимать, рефлексировать, искать причинно-следственные связи.

"Главная проблема образовательного процесса 2022-23 годов заключалась в обучении детей за границей в условиях значительной перегрузки. Они должны были параллельно с учебными программами той страны, в которой живут, изучать программу украинской школы. Это приводило к полному истощению детей. Поэтому правильной была инициатива с предоставлением возможности изучать только украиноведческий компонент, а не полную учебную украинскую программу", - подытожила исполнительный директор фонда "Мечта".