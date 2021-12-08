OBOZREVATEL поддержал авторский youtube-проект ведущей Юлии Бориско

Интернет-портал OBOZREVATEL стал партнером нового украинского youtube-проекта "Желтые Кеды с Юлией Бориско", запущенного этой осенью.

"Желтые кеды" – проект известной журналистки и телевизионной ведущей Юлии Бориско, променявшей работу на телевидении на создание авторских программ положительных историй о тех изменениях к лучшему, которые происходят в Украине. Программы выходят исключительно в онлайн-формате в соцсетях YouTube и Facebook.

В фокусе выпусков – хорошие последствия плохих событий; люди, которые смогли чего-то достичь; соседи, которые объединились и сделали что-то хорошее; общины, которые повзрослели и обеспечивают свое благосостояние сами; бизнесы, которые не прогорели. Проект Юлии Бориско сосредотачивается не на рисках, а на возможностях, не на страхах, а на поисках решений в проблемных областях, о которых обычно сообщают в отрицательном ключе.

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Юлия Бориско видит свою миссию в том, чтобы учить людей выбирать "светлую сторону", не ждать, когда кто-то сделает за тебя, а брать на себя ответственность за качество собственной жизни. Изменять прежде всего себя, чтобы изменить мир – такое кредо журналистки, и этому она стремится научить других.

"В мире, как известно, стабильности нет – он динамичен. Я всегда замечала, как из плохого часто следует хорошее, а из очень плохого – очень хорошее. Моя миссия, ради которой стоило рискнуть карьерой – самой учиться и мотивировать других выбирать жизнь на светлой стороне. Счастье – это действительно выбор, а не благоприятное стечение обстоятельств. Надо просто перенастроить мозг из постоянного проживания, прокручивания негатива. А это внутренняя работа, которая по силам каждому, и есть люди, которые идут по этому пути. Они не ждут, когда все само изменится, или магического Кого-то, который сделает все за них, а берут на себя ответственность за качество собственной жизни и жизни людей вокруг. Их любовь деятельна. И у них мы будем учиться, будем перенимать их рецепты успеха", – поделилась Юлия.

Сейчас в рамках проекта уже вышло три выпуска: "Дети в порядке?", "Украинский туризм времен пандемии", "Убивая вирусы".

Кроме OBOZREVATEL, "Желтые кеды" поддержали также в USAID Ukraine. Проект американского агентства международного развития предоставил финансирование на изготовление и публикацию первых программ.