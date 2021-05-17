OBOZREVATEL подарит билеты на триллер "Позволь ему уйти": условия розыгрыша

Интернет-издание OBOZREVATEL подарит билеты на напряженный и динамичный триллер "Позволь ему уйти". Их смогут получить 5 пар со всей Украины.

Розыгрыш проходит на странице OBOZREVATEL в Facebook. Принять участие в нем достаточно легко (чтобы посмотреть трейлер фильма, доскрольте до конца новости).

Условия конкурса:

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в комментариях укажите человека, с которым пойдете на фильм (через @)

Важно! Ваша страница должна быть открытой. Билеты будут разыграны 24 мая.

О фильме "Позволь ему уйти". Триллер о силе родственных связей с Кевином Костнером в главной роли! После тяжелой утраты сына бывший шериф Джордж Блекледж и его жена Маргарет оставляют спокойную жизнь и отправляются в Дакоту, чтобы спасти родного внука. Теперь он единственный, кто у них есть. Встретившись лицом к лицу с опасными врагами, супруги рискнут всем ради безопасности своей семьи!