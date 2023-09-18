Обновлен электронный справочник по устройству ребенка в семью, созданный Фондом Рината Ахметова

Как взвесить свои силы на то, чтобы принять ребенка в семью? Как будущим родителям избежать лишних ожиданий и разочарований и получить полезные знания на каждом шагу к ребенку? Что следует учесть в устройстве детей в семьи во время войны?

Программа "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!" обновила электронный справочник "Шаги к ребенку".

В новом разделе "Патронат" - о патронатном отцовстве и услуге патроната. Благодаря этому блоку можно узнать, кто может быть патронатным воспитателем, какие документы нужны для этого, и изучить алгоритм действий для специалистов.

Новое издание приурочено ко Дню усыновления, который Украина отмечала 17 сентября. Справочник был создан Фондом Рината Ахметова по просьбе будущих родителей.

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Справочник "Шаги к ребенку" будет полезен как людям, мечтающим взять ребенка в свою семью, так и специалистам, причастным к противодействию сиротству.

Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!" почти 10 тысяч детей уже обрели новые семьи. При создании справочника Фонд учитывал свой опыт и обращался за помощью к ведущим специалистам социальной сферы Украины. 600 печатных экземпляров справочника были направлены в областные службы по делам детей и центры социальных служб.

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.