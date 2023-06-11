Обломок попал в спину: история 15-летней Яны из Мариуполя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

15-летняя Яна из Мариуполя взяла с собой плюшевую собаку вместо теплых штанов. Вспоминая об этом, девушка улыбается, будто не было расстрелянной колонны из "Азовстали", четырех обломков в ногах и одного – в спине. Она выезжала из Мариуполя вместе с мамой и сестрой, когда на блокпосте их накрыл обстрел. Своей историей Яна поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"24 февраля я встала в 4 утра от взрывов. В новостях говорят: война. Я растерялась, начала собирать вещи. Вместо теплых штанов взяла игрушку, собаку плюшевую, потому что она была для меня дороже. Я не знала, когда вернусь, не могла ее оставить одну. Взяла карандаши, блокнот для рисования. Мои рисунки сохранились. А квартира сгорела...", – вспоминает Яна.

Они присоединились к эвакуационной колонне, которая вывозила людей из "Азовстали". Взяли свою собачку. Друг передал Яне маленькое живое деревце, которое она держала в руках. Колонну остановили для проверки документов. И начался обстрел.

"Мы услышали свист – и возле нас попал снаряд. Я ничего не испытала. Был болевой шок. Смотрю – дым. Помню, была паника. У машины были разбиты окна. Мы выехали, остановились. Ехали на дисках. Все разбежались искать помощи" .Я лежала. Смотрела на ногу, на бедро - кровь льется. Смотрела, как брюки становились красными. Спина ужасно болела, я не могла пошевелиться. В спину сзади попал обломок. Были порезы с ожогами", - делится Яна.

О том, как она боялась первой в жизни операции, как пережила ее и поправлялась в хранилище и подвале, о тяжелом пути к безопасности и мечте вернуться в родной город девушка рассказала Музею "Голоса Мирных". Смотрите и слушайте ее по ссылке bit.ly/3J4f2Bl

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или по бесплатной горячей линии (800) 509 001.