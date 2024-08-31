Облачно и жара: какой будет погода в Украине в первый день осени

Первый день осени в Украине будет жарким. Впрочем, местами ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". Днем воздух прогреется до +32.

"Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°С, в южных и восточных областях 18-23°С. Днем 27-32°С", – отмечают синоптики.

В Киеве и Киевской области 1 сентября будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в регионе ночью будет 14-19°С, днем 27-32°С, в столице ночью 16-18°С, днем около 30°С.

По прогнозу синоптиков 2 и 3 сентября, в Украине сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается, только в юго-восточной части, днем 3 сентября и Харьковской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°С, на побережье морей до 23°С, в западных областях 12-17°С. Днем 27-32°С.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 1 по 3 сентября в Украине кроме большинства районов Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, август в Украине завершится жаркой и сухой погодой и начало сентября не принесет значительных изменений. Снижение температуры возможно только с 3 сентября.

Кроме того, "Укргидрометцентр" ожидает, что погода по Украине в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую.

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