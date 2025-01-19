Облачно и без осадков: синоптики рассказали, какая будет погода 20 января. Карта

В понедельник, 20 января, в Украине осадков синоптики не прогнозируют. Но будет облачно.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Ночью и утром в северной части страны синоптики прогнозируют местами туман.

В Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. С", – говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Как сообщалось ранее, в последние годы снег стал для Украины дефицитом из-за критического потепления. Такое изменение климата оказывает пагубное влияние на экосистемы, ведь снежный покров имеет большое значение для их функционирования.

Напомним, по словам Натальи Птухи, в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Так что температурные показатели к концу зимы могут быть нестабильными. Последние десять лет это норма.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Украины 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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