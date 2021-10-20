Обгоревшие авто и обломки металла: появились новые фото с места ДТП на трассе Киев – Одесса. Эксклюзив

На Одесщине в среду, 20 октября, произошло смертельное ДТП на 313 километре трассы Киев-Одесса, где погибли три человека. Пять обгоревших авто и обломки металла разбросало по дороге.

В распоряжении OBOZREVATEL появились эксклюзивные фото с места аварии двух грузовиков, двух автобусов и легкового автомобиля. Они превратились в груду металла. Из-за происшествия движение на участке дороги пока ограничено (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что авария произошла около пяти утра недалеко от поселка городского типа Любашевка. По предварительной информации, причиной ДТП стал густой туман.

Пока движение ограничено, водители объезжают в сторону Одессы по Старокиевской трассе.

Всего при столкновении пострадали 12 человек. Из них в больницу доставили восемь человек, среди них пять несовершеннолетних.

Они получили политравмы, ушибы, переломы и рубленые раны. Личности погибших и информация о них пока неизвестна.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в этом году 18 октября исполнилось ровно четыре года со дня смертельной аварии в Харькове, когда внедорожник Lexus под управлением студентки Елены Зайцевой влетел в толпу людей на тротуаре. Тогда пять человек погибли на месте, шестеро получили травмы, из которых один пострадавший скончался в больнице.

Сейчас родные жертв трагедии получают от осужденной копейки компенсации. А сама виновница ДТП, которой дали 10 лет заключения, в колонии ведет себя так, якобы вот-вот должна выйти на свободу.