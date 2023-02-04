Обещанных танков мало: у Зеленского рассказали о нуждах ВСУ для контрнаступления

Анонсированная помощь от западных партнеров в виде современных танков для Украины, увы, недостаточна, чтобы освободить территории, занятые противником. Сейчас общее число военной техники составляет 143 единицы, для контрнаступления нужно в три раза больше.

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Об этом рассказал член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский в своем интервью изданию BILD. Он выразил благодарность союзникам за оказанную помощь, однако указал, что она может быть еще более эффективна.

"Чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков", – указал он.

Напомним, что прямо сейчас бойцы ВСУ проходят активное обучение в Великобритании. Украинские воины осваивают танки Challenger 2, которые британское правительство передаст нашей стране для борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Берлин одобрил поставку 88 единиц танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов, а теперь ведет переговоры о закупке 15 зенитных Gepard. Договоренности пытаются достичь с Катаром.

А Испания уже на следующей неделе отправит в нашу страну 20 бронетранспортеров М-113. Они также известны как Transporte Oruga Acorazados (TOA).