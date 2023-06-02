'Обещали справедливое наказание – и где оно?': бабушка убитого пьяными копами Кирилла Тлявова намерена бороться до конца

После того как суд в Переяславе Киевской области вынес слишком мягкий приговор четырем обвиняемым в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова, семья погибшего ребенка готовится к апелляции. Родные не могут прийти в себя после шока, который испытали в зале суда после оглашения несправедливого приговора. Но не теряют надежду, что справедливость удастся восстановить. Иначе никакого правосудия в Украине просто не существует.

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Пьяные копы стреляли по баночкам

31 мая 2019 года в городе Переяславе (тогда еще Переяславе-Хмельницком) Киевской области двое полицейских, Иван Приходько и Владимир Петровец, и их друг Дмитрий Кривошей праздновали окончание 9-го класса сына Петровца Станислава.

Все выпивали, а потом решили пострелять по баночкам прямо рядом с частным домом Петровца. Пьяная компания даже не заметила, что одна из пуль ранила в голову 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который с братом и другими детьми играл на улице неподалеку от дачи копа.

Компания продолжала развлекаться, когда маленького мальчика без сознания везли в местную больницу, где врачи сразу даже не могли понять, что в голове у ребенка застряла пуля. Потом Кирилла доставили в Киевский городской центр нейрохирургии, где хирурги пытались его спасти.

В небольшом холле перед реанимацией собралась вся семья ребенка: бабушка, папа с мамой, дядя, дедушка. Все плакали и надеялись на чудо. Однако 3 июня примерно в 17:45 ребенок умер.

Виновных в смерти ребенка оправдали

Когда стало известно, что убийцами могут быть пьяные копы, то новоиспеченный тогда президент Владимир Зеленский написал у себя в Facebook: "Я – как президент, как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения, никакой попытки замять дело. Эта трагедия должна стать уроком".

На беспристрастном расследовании и наказании полицейских настаивал и тогдашний глава МВД Арсен Аваков. Он же говорил о том, что двое полицейских – Приходько и Петровец – не прошли переаттестацию в свое время и были уволены, но через суд смогли восстановиться.

С тех пор в Украине сменились два министра внутренних дел, сейчас МВД руководит уже третий.

А 25 мая, практически в четвертую годовщину смерти Кирилла, Переяславский суд вынес решение: Ивана Приходько, чей выстрел посчитали смертельным, приговорили к 4 годам лишения свободы по статье о непредумышленном убийстве. 3,5 года Приходько уже провел в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом. Оставшиеся полгода он сможет досидеть только после того, как приговор вступит в законную силу. Также он должен выплатить 1 млн грн семье мальчика и 235 тыс. грн компенсации в пользу государства.

Владимира Петровца приговорили к условному сроку два года за хранение патронов. А Петровца-младшего и Кривошея и вовсе оправдали.

Борьба за внука отняла здоровье

Бабушка погибшего Кирилла Тлявова 55-летняя Александра Николаевна расплакалась в зале суда. "Сказать, что мы в шоке, – это ничего не сказать. Мы не ожидали, что судья вынесет такой несправедливый приговор. Я не знаю, кто в этом виноват", – говорит женщина.

Четырехлетняя борьба за справедливое наказание виновных в смерти внука отняла у нее здоровье. Еще достаточно молодая женщина вынуждена передвигаться с помощью двух палочек, у нее развился сахарный диабет, постоянно повышается давление.

Любое воспоминание о Кирилле вызывает у нее слезы.

Александра Николаевна вспоминает все сказанное четыре года назад президентом. О справедливом наказании виновных. Об обещаниях властей и главы МВД.

"И где все это теперь? Такое громкое дело, а что толку? Обещали справедливое наказани – и где оно?" – спрашивает женщина.

Как сливали дело об убийстве ребенка

С самого начала, практически сразу после убийства, дело Кирилла Тлявова начали сливать. Пока врачи боролись за жизнь мальчика, кто-то из полиции (именно им поступило сообщение о пулевом ранении ребенка, и именно они выехали на место и определили, откуда стреляли) предупредил близких полицейских о том, что случилось.

Пока до начала четвертого утра 1 июня правоохранители разыскивали Петровца и Приходько (хотя чего искать – весь город знал, где пьянствовали полицейские), кто-то успел спрятать одну из главных улик преступления – ружье. Причем спрятать профессионально, чтобы не нашли. Ведь в первую очередь полиция будет искать в ближайшем водоеме, в доме, вокруг участка.

За четыре года оружия так и не нашли. Со дна водоема даже достали ружье, из которого 10 лет назад убили человека. А вот орудие убийства ребенка не отыскали.

И главное – никто так и не взял у подозреваемых кровь на алкоголь. Хотя все говорили, что они были пьяны в стельку.

"Когда их задержали, то Петровец-старший спал на заднем сиденье автомобиля, а за рулем сидел пьяный Приходько. Но они отказались от прохождения анализа на алкоголь. И принудительно никто этого не сделал", – говорит бабушка мальчика.

Тогда в родном для подозреваемых полицейском участке заявили, что были выходные, поэтому не пошли в суд за разрешением на принудительные анализы. Но ведь все правоохранители прекрасно знают, что для таких случаев в суде всегда есть дежурный судья.

ГБР взяло дело под свой контроль только 1 июня, но и там образцы крови никто не взял.

"Потом эксперты говорили мне, что в мире нет таких анализов, которые могли бы показать, когда человек выпил. То ли до того, как взять в руки ружье, то ли уже вечером. На каждый организм алкоголь действует по-своему", – рассказывает Александра Николаевна.

Еще одна "мелочь": в суде выяснилось, что в деле нет данных о росте главного обвиняемого Ивана Приходько. А на этом строилась экспертиза. От этих данных зависели выводы, кто убил ребенка.

"Вторая экспертиза длилась полтора года. Не было данных о росте Приходько. Человек находился в СИЗО, не может быть такого, чтобы там его не взвесили и не измерили рост. Но в деле этих цифр не оказалось. Потом началась война, и эксперты были заняты другими преступлениями", – говорит Александра Николаевна.

С экспертизами вообще была путаница. Первая показала, что пуля срикошетила и попала в голову мальчику. Вторая – что это был прямой выстрел.

Дело затягивалось из-за карантина, потом из-за войны.

На суде никто из обвиняемых, кроме Приходько, показания не давал. На это обратил внимание и сам судья, который сказал, что, кроме показаний, есть еще улики и экспертизы. Но Петровец-старший и его сын, а также Кривошей, судя по всему, были уверены в том, что таким образом они в тюрьму не сядут. Так и случилось.

За время судебного разбирательства Станислав Петровец успел окончить военный лицей, поступил в переяславский вуз. Теперь он студент.

"На суде они вели себя так: Петровец-младший дремал, подперев голову, Кривошей играл в телефоне, Петровец-старший тоже что-то смотрел в телефоне. Им было все равно", – говорит бабушка.

Отец погибшего Кирилла и его брат на второй день после начала российского вторжения отправились в военкомат, а потом на фронт. Сейчас папа мальчика лечится – война, ночевки в палатках и на земле дали о себе знать, у него проведена операция на ноге, предстоит еще одна. Поэтому на приговоре виновным в смерти его сына он присутствовал.

Мама Кирилла сейчас занимается старшим братом, который тоже учится на военного. И маленькой сестричкой Кирилла, которая появилась на свет через год после его гибели.

Семья не выехала за границу после 24 февраля, потому что бабушка не хотела оставлять борьбу за наказание убийц.

"У нас сейчас осталась маленькая надежда на апелляцию. Что все-таки справедливость восторжествует и они понесут наказание. Иначе я не знаю, ради чего мои сыновья сейчас воюют на фронте", – подводит итог Александра Николаевна.

Мы продолжим следить за историей борьбы родных погибшего от рук пьяных полицейских маленького мальчика из Переяслава Кирилла Тлявова.