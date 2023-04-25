'Об изнасилованиях в Лавре постоянно ходили слухи': бывший студент духовной академии УПЦ МП рассказал, что происходило за стенами монастыря

Журналист Александр Бойко много лет провел в церкви, учился в Одесской духовной семинарии, затем в духовной академии, которая находится на территории Киево-Печерской лавры и принадлежит УПЦ (МП).

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Недавно Александр у себя на странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал о том, что во время учебы в академии в Лавре столкнулся с фактом сексуального насилия над одним из студентов духовной семинарии.

Он вместе с двумя студентами той самой семинарии снимал жилье на Печерске. Один из соседей по квартире пел в хоре учебного заведения Лавры, которым руководил Роман Подлубняк. Вот этот святой отец и совратил молодого студента.

По словам Александра, студент тяжело переживал из-за этого и чуть не совершил самоубийство, хотел прыгнуть под поезд метро. Хорошо, что с ним рядом был третий сосед, который удержал парня от этого шага.

Прошло много лет, но Александр решил рассказать об этом и назвал имя священника.

OBOZREVATEL поговорил с Александром Бойко о том, что происходило в стенах духовных заведений.

– Александр, когда все это произошло, сколько лет назад?

– Двадцать лет назад, в 2003 году.

– Эта семинария тогда была на территории Лавры?

– Да, она давно там была.

– Вы тоже там учились?

– Я учился в Одесской семинарии, а затем в духовной академии там, на территории Лавры. А тот парень учился в семинарии тоже в Лавре.

– Почему именно сейчас вы об этом вспомнили и написали?

– Заставило меня это сделать то, что Подлубняк, я уверен, свои сексуальные преференции не поменял за эти двадцать лет. Если копнуть, то там может обнаружиться гораздо больше, к сожалению. Мне эта тема была неинтересна, но когда он начал появляться и показывать себя неким моральным авторитетом, то тут я про это и сказал, что он не авторитет даже близко. (Во время выселения УПЦ МП с территории Лавры Подлубняк доказывал журналистам, что их церковь отстраивала Лавру – Авт.).

– А после вашего поста он пытался на вас выйти, может, через кого-то?

– Нет, тишина. Единственное, что появились рьяные сторонники УПЦ, которые начали обсуждать все что угодно. Что это было давно, почему я 20 лет молчал, что это проплаченная информационная компания. А то, что человека изнасиловали и что с ним потом стало, для них это неважно. Вот какая должна быть нормальная реакция у любого нормального человека, у которого эмпатия не нарушена? Он спросит: а как же так случилось, а как тому человеку после всего этого живется, а было ли все это, надо факты проверить. Но для этих людей самое главное – честь корпорации. Не их же ребенка кто-то подверг насильственным действиям, а значит, все хорошо.

– Как сложилась судьба пострадавшего парня, остался ли он в церкви или покинул ее? Может, вы наблюдали за его жизнью?

– Я не наблюдал, потому что он из другой страны и тогда еще интернет не был сильно развит. Контакта не сохранилось. Только с третьим нашим соседом я поддерживаю отношения, переписывались. И как вообще об этом спрашивать, кто я для него такой? Я не психолог, не духовник. Пусть он сам решает, как ему быть. Я очень надеюсь, что это не сломало ему судьбу.

– Скажите, вы учились в духовной академии, какая атмосфера там царила? Может, какие-то слухи ходили среди студентов, что подобные случаи не единичны?

– Полно, огромное количество слухов ходило, куча мутных историй. В самой этой академии преподавали и были руководителями, какие-то лоснящиеся, напомаженные священники, монахи. Иногда не понимал, куда ты попал – то ли в Лавру, то ли в гей-клуб.

– Они откровенно приставали или как это происходило?

– Откровенно не могло быть. Но, например, у нас был такой ректор Николай Забуга, абсолютно непрозрачно сделал стремительную карьеру в УПЦ. За несколько лет из никого он стал ректором духовной академии, а по уровню почти как епископ. Можно сказать, третий человек в огромной структуре УПЦ.

Он был разведен. Как он сделал карьеру, может, имел связи в КГБ? Он учился в военной академии, был военным переводчиком. Он неглупый человек, знал несколько языков, английский, фарси, работал в Афганистане.

И своих фаворитов, келейников – мальчиков, которые помогают, убирают, менял как перчатки. Вокруг этого всегда были разные слухи. Постоянно ходили слухи об изнасилованиях в Лавре в пьяном виде, об оргиях с большим количеством алкоголя. Когда кого-то подпаивали, потом насиловали.

Я в общежитии не жил, мы снимали комнату, этот пострадавший парень жил с нами. Я очень надеюсь, что он ничего с собой не сделал. Но были случаи, когда кто-то сходил с ума, кончал жизнь самоубийством после этого. Но все это кануло в Лету. Потом там навели порядок.

– Случаи самоубийства были реальными? Вы знали, кто эти люди?

– Нет, это все на уровне слухов. Больше знали те ребята, которые в семинарии учились, они нам рассказывали. Мы-то приехали из Одессы, а они там учились и обо всем этом нам рассказывали.

– Порядок навели, то есть там это как-то пресекалось? Как ко всему этому относилось руководство?

– Это скрывалось, не пресекалось. Потом ректора Забугу убрали и поставили нового ректора. В этом отношении он зачистил тех, кто не может сдержать свои порывы. Но также он зачистил и всех, кто не шагал в ногу с "политикой партии". В результате они довели структуру до того, что она сейчас рассыпается на глазах.

Вот вы помните, чем закончилась история с Никитой Сторожуком? Прямо СБУ "на горячем" застало его. (Во время обысков в ноябре прошлого года СБУ в келье секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП якобы обнаружили полураздетого юного хориста. – Авт.) А они заявили, что его подставили, и тут же его в епископы рукоположили. Это такой плевок. По канонам, если у кандидата в епископы есть плохое свидетельство извне, его не должны были рукополагать, даже если полностью придуманная история. Должны были хотя бы провести проверку, разобраться.

– Были ли случаи, когда за подобные вещи реально наказывали?

– Был случай, когда в сеть попало видео со всеми подробностями оргии епископа Гурия, был такой. (Недолго в 1976-1977 годах служил в Донецкой области, затем в РПЦ, был в Австралии, Швейцарии. После скандального видео его по состоянию здоровья сняли с управления Корсуньской епархией и отправили руководить кафедрой в Магадан. – Авт.) Его убрали с кафедры и отправили на покой. Он себе прекрасно доживает в каком-то монастыре. Но жестких наказаний, когда лишают сана, никогда не происходит. Даже сейчас коллаборантов они не наказывают, как следовало наказать.

– Мальчики-келейники – они уже идут прислуживать священникам по согласию, они согласны на такое отношение к ним, на сексуальные домогательства?

– Какое может быть согласие, если ты зависишь полностью от этого человека? Твоя еда, условия пребывания там, условия жизни зависит от этого человека. Ну какое согласие?

– Может, кто-то из них таким образом пытается карьеру в церкви себе сделать?

– Есть такие. Это тоже может быть, делают карьеру, понимают это и идут на это. Есть такое в их кругах циничное выражение: "Жопа творит чудеса". Еще один священник мне жаловался на Подлубняка, что он к нему приставал. За административную услугу, за ходатайство перед начальством по одному делу.

Все всё знают там, но ничего не делают. Я уверен, из 500 человек, которые тогда учились в семинарии, академии, наверняка такие ребята найдутся, кто таким образом готов сделать карьеру. Но их вычисляли и склоняли, и таскали по кельям.

– А родители этих ребят – они ведь следят за судьбой своих детей, – как они к этому относятся, если узнают о случившемся? Может, были скандалы, когда родители приезжали и выясняли отношения?

– Я не знаю о таких скандалах. Но родители, скорее всего, ничего не узнают, иначе скандалы бы были. Но самая большая ошибка тут в том, что детей доверяют этой структуре, потому что "это же церковь – там плохому не научат". Но ничего подобного.

– Есть ли смысл парню, который попал в такую ситуацию, идти к церковному руководству и жаловаться? Получит ли он защиту?

– Вышестоящее руководство все знает. Это все равно что вам на вас же самих и жаловаться. Тебе посочувствуют, скажут – ну бывает, что же, он борется с грехом. Но он же священник. Спустят на тормозах, никаких разбирательств не может быть.

– Не выносят сор из избы?

– Абсолютно. Я и сам в церковной жизни тоже столкнулся с домогательствами. Я понял, что к такому человеку вообще обращаться ни с какими вопросами нельзя, потому что он потребует с тебя такой платы. Я прекращал всякое общение с ним. Когда я перестал делать там карьеру и осознал, что мне не по пути с этой организацией, понял, что и замалчивать все это нельзя.

– Вы ушли из церкви?

– Нет, я ушел из церкви как из структуры. Но я остался верующим.

– Скажите, такие вещи происходят только в Лавре или и в других церквях, монастырях тоже?

– Опасность этого есть везде. Когда есть закрытое сообщество, в котором могут вырастать такие монстры. В частности, в Одессе такого тоже полно. Все прекрасно это знают.