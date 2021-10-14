ОАСК признал незаконным включение в состав госорганов Украины иностранных граждан

Окружной административный суд Киева признал незаконным состав кадровой комиссии Офиса Генерального прокурора из-за наличия там "ставленников иностранных государств" и принял решение о восстановлении в должности прокурора, который не прошел аттестацию. Судья обосновал свое решение тем, что наличие иностранцев в госорганах является "вмешательством в деятельность государственных органов суверенного государства".

Об этом говорится в решении ОАСК от 5 октября. В частности, судья Александр Кармазин считает, что закон о реформе не дает Офису Генпрокурора "полномочий привлекать в состав кадровых комиссий ставленников иностранных государств, международных неправительственных организаций".

Также суд отметил, что ОГП никак не довел политическую нейтральность, добродетель и профессионализм избранных в кадровую комиссию иностранных членов.

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Кроме того, в решении говорится, что участие иностранных лиц в формировании органов власти Украины противоречит Конституции, а формирование их "является посягательством на государственный суверенитет Украины".

Также отмечается, что материалы аттестации уволенного прокурора были уничтожены еще в 2019 году, поэтому ОГП не смог довести ее результатов, что стало еще одним аргументом в пользу истца.

Судья принял решение полностью удовлетворить требования прокурора и восстановить его в должности. Кроме того, ему должны возместить почти 800 000 гривен за вынужденный прогул, 36,7 тысячи гривен на правовую помощь и 769 гривен судебного сбора.

Напомним, команда экс-генпрокурора Украины Руслана Рябошапки в 2019 году официально уничтожила ряд документов по результатам проведения аттестации сотрудников ГПУ.

В октябре 2021 на съезде партии "Слуга народа" в Трускавце Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что первый этап президентской реформы прокуратуры завершен. После аттестации 7700 прокуроров осталось, 35% ушло. Теперь надо подбирать необходимое количество работников.

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