ОАСК признал незаконным включение в состав госорганов Украины иностранных граждан
Окружной административный суд Киева признал незаконным состав кадровой комиссии Офиса Генерального прокурора из-за наличия там "ставленников иностранных государств" и принял решение о восстановлении в должности прокурора, который не прошел аттестацию. Судья обосновал свое решение тем, что наличие иностранцев в госорганах является "вмешательством в деятельность государственных органов суверенного государства".
Об этом говорится в решении ОАСК от 5 октября. В частности, судья Александр Кармазин считает, что закон о реформе не дает Офису Генпрокурора "полномочий привлекать в состав кадровых комиссий ставленников иностранных государств, международных неправительственных организаций".
Также суд отметил, что ОГП никак не довел политическую нейтральность, добродетель и профессионализм избранных в кадровую комиссию иностранных членов.
Кроме того, в решении говорится, что участие иностранных лиц в формировании органов власти Украины противоречит Конституции, а формирование их "является посягательством на государственный суверенитет Украины".
Также отмечается, что материалы аттестации уволенного прокурора были уничтожены еще в 2019 году, поэтому ОГП не смог довести ее результатов, что стало еще одним аргументом в пользу истца.
Судья принял решение полностью удовлетворить требования прокурора и восстановить его в должности. Кроме того, ему должны возместить почти 800 000 гривен за вынужденный прогул, 36,7 тысячи гривен на правовую помощь и 769 гривен судебного сбора.
Напомним, команда экс-генпрокурора Украины Руслана Рябошапки в 2019 году официально уничтожила ряд документов по результатам проведения аттестации сотрудников ГПУ.
В октябре 2021 на съезде партии "Слуга народа" в Трускавце Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что первый этап президентской реформы прокуратуры завершен. После аттестации 7700 прокуроров осталось, 35% ушло. Теперь надо подбирать необходимое количество работников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июле 2021 года прокурора Нововолинского отдела Владимир-Волынской прокуратуры Николая Троцюка, который в сентябре 2020 после нетрезвого вождения пытался скрыться от патрульных, восстановили в должности. Ему также назначили компенсацию в 65 063 грн.
также в июле заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов уволился с должности, написав заявление по собственному желанию. Причиной стало то, что ОГП якобы создает "сложные условия работы" и блокирует выполнение своих должностных обязанностей.