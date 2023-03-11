Блог | Александр Палий: О возвращении настоящего названия России: никакая Московщина не федерация

Щодо повернення до справжньої назви Росії.

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Самі московити називали свою державу Маасковскім гасударствам, на Заході - Московією, а в Україні традиційно Московщиною. Тому оптимально повернутися саме до назви "Московщина" і назви її населення "москвитяни" або "мсклі" - це відповідатиме історичній правді та історичним нормам української мови, а головне, органічно звучатиме поряд з Тамбовщиною, Брянщиною, Білгородщиною тощо.

Зрештою, саме так - Московщиною, і ніяк інак - Росію називав Великий Кобзар Тарас Шевченко.

P.S. І так, ніяка Росія чи Московщина не федерація, не треба цієї брехні в офіційній назві.