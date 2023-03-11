Видео дня
Блог | Александр Палий: О возвращении настоящего названия России: никакая Московщина не федерация
Щодо повернення до справжньої назви Росії.
Самі московити називали свою державу Маасковскім гасударствам, на Заході - Московією, а в Україні традиційно Московщиною. Тому оптимально повернутися саме до назви "Московщина" і назви її населення "москвитяни" або "мсклі" - це відповідатиме історичній правді та історичним нормам української мови, а головне, органічно звучатиме поряд з Тамбовщиною, Брянщиною, Білгородщиною тощо.
Зрештою, саме так - Московщиною, і ніяк інак - Росію називав Великий Кобзар Тарас Шевченко.
P.S. І так, ніяка Росія чи Московщина не федерація, не треба цієї брехні в офіційній назві.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...