В своей книге "Теория украинской любви" я исследовал специфику употребления в украинской культуре слов "кохання" і "любов", и пришел к выводу, что с точки зрения семантиики они существенно отличаются.

Исходя из традиции употребления понятий КОХАННЯи ЛЮБОВ, а также смысловой нагрузки, которую они приобретают в поэзии, литературе, фольклоре можно утверждать: любовь харакеризуется поэтическими иррациональным содержанием отношений, чувственностью и романтизмом как неотъемлемыми чертами.

Далее текст на языке оригинала.

Статеві стосунки ніколи не були домінантою в коханні, хоча завжди мали неповторне і загадкове звучання. Кохання — це самозречення, це принесення себе в жертву своїм почуттям і пристрастям; любов — взаємопідтримка, прагнення щонайперше допомогти, а вже потім — отримати щось для свого духовного життя, а отже, для себе.

Любов характеризує більш сталі стосунки, що, як правило, формалізуються в подружнє життя. Любов не втрачає почуттєвості, хоча вже й не має стану поетичної закоханості. Статеве життя є невід’ємною, але дещо буденною складовою частиною гармонії в стосунках.

Кохання — це таємниця, а любов — це ключ від неї. Як правило, кохання закінчується тоді, коли втрачається його загадковість і неповторність.

Тож, ідеалом українського кохання-любові є прагнення здобути любов, не втративши кохання.

Ми Вам допоможемо у цьому, запропонувавши короткий словничок слів, які можна використати для висловлення Ваших романтичних почуттів.

Кохання

Бажане

Безгрішне

Безмежне

Безмірне

Безталанне

Божевільне

Вистраждане

Всевладне

Гірке

Глибоке

Горде

Епізодичне

Жертовне

Загадкове

Запальне

Запізніле

Згасаюче

Зневажене

Золоте

Ідеальне

Ірраціональне

Лагідне

Лебедине

Ліричне

Небачене

Небесне

Небувале

Невинне

Незбагненне

Неземне

Незнане

Неповторне

Неприховане

Нестримне

Нечуване

Огнисте

Омріяне

П'янке

Палке

Пекуче

Перше

Піднесене

Платонічне

Поетичне

Пристрасне

Райське

Раннє

Романтичне

Самозречене

Сентиментальне

Сердечне

Споглядальне

Таємниче

Фантастичне

Фатальне

Чисте

Чутливе

Шалене

Швидкоплинне

Юне

Любов

Безвинна

Безкорисна

Безсмертна

Благородна

Божественна

Велика

Висока

Вища

Вірна

Вічна

Вогнекрила

Всеперемагаюча

Всетворяща

Гаряча

Давня

Духовна

Єдина

Жива

Життєдайна

Заборонена

Затишна

Звичайна

Знакова

Зріла

Лиха

Материнська

Меланхолійна

Міцна

Мрійна

Невтішна

Незрадлива

Неосудна

Неосяжна

Неповторна

Нерозлучна

Нещасна

Ніжна

Окрилена

Осяйна

Патріархальна

Платонічна

Поетична

Потайна

Правдива

Правильна

Прекрасна

Радісна

Романтична

Самовіддана

Світла

Свята

Сердечна

Скоробіжна

Сороміцька

Тиха

Тужлива

Чиста

Щаслива

Щира

Яра

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