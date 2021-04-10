Малоросс – это лень украинца. Она может быть следствием усталости. Но необязательно. Быть малоросом просто легче. Это спокойно, не вызывает конфликтов с соседями. Хотя, конечно, не вызывает у них восхищения или даже просто уважения. Но на уровне малоросса нет нужды в этом – "лишь бы не трогали". Малоросс – это украинец, который не хочет расти, которому не нужно много.

Быть украинцем трудно. Это постоянный процесс отстаивания своей особенности перед собой и другими. Говорить так как они и не то, что они хотели бы слышать от тебя. Царапаться куда-то вверх, где тебя никто не ждет. Откуда тебя пренебрежительно бросают взгляды другие, мол "а тебе чего там внизу не сидится".

Малороссу проще, у него уже есть все, что нужно для его идентификации другими. Все его особенности (вареники, борщ, хорошие песни...) уже давно отобраны этими другими за их вкусами. Поэтому они не вызывают ни у кого возражений.

Украинец постоянно воспроизводит свои особенности, он продвигает их в мире, где они воспринимаются с удивлением, а иногда даже с враждебностью, которую вызывает чужое и непонятное.

Малоросс верит, что самое важное можно выпросить на коленях. Украинец знает, что должен вырвать его в борьбе.

Для малоросса главное в главной песни – "згинуть наші вороженьки як роса на солнце". Для украинца – "душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Малоросом быть легче, но чтобы не было стыдно перед детьми, мы должны оставаться украинцами.