Губернатор петербурга рассказал со слов мордорских военных, что они знают, против чего воюют, ибо в школах "украинизированной версии Донбасса" видели сразу три туалета рядом — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральный.

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Откровенно говоря, я такие же туалеты тоже видел! Даже в школе, где учился! Ещё в советское время! Для девочек, для мальчиков и "гендерно-нейтральный" — для учителей. Последний — так сказать, одноместный, и у каждого из преподавателей от него был свой ключ. Чтобы не сидеть/стоять рядом с учениками, а то как-то неудобно.

И из-за этого — война??? С бомбами и ракетами???

Кстати, если уж так свербит против чего-то "гендерно не такого" повоевать, могу напомнить об одной известной мощной европейской стране из НАТО, которую так любят мордорские элиты, мечтая учить там собственных детей, где новый молодой премьер (с еврейско-украинскими корнями) своего бывшего любовника, брак с которым был официально зарегистрирован, назначил министром иностранных дел. Или туда мордору соваться кишка тонка?