О докторе философии Киве как маркере деградации украинского общества

Максим Яли
Максим Яли
Общество / Мнения
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О докторе философии Киве как маркере деградации украинского общества

Вся лента фб вчера и сегодня у меня посвящена будущему доктору философии Илье Киве. Все эти посты самых разных по уровню образования и месте в социальной иерархии людей объединяет одно - тотальное возмущение самим фактом успешной защиты человеком , который, чтобы избежать уголовного наказания, ранее получил справку о своём психическом расстройстве.

Безусловно, Кива является серьёзным раздражителем для части общества ввиду его радикальной смены политической позиции и переобувания из "патриота" в депутата от самой пророссийский партии в украинском парламенте, не говоря уже о "гениальности " его умозаключений и "глубине" мыслей.

У меня самого защита диссертации подобного персонажа сперва вызвала лишь одно желание - сжечь свои дипломы, на получение которых я потратил свои лучшие годы жизни , когда мои сверстники активно занимались первичным накоплением капитала и смеялись с меня.

Ведь все мы знаем, что самого большого успеха в постсоветской Украине добиваются не медалисты-отличники, а ловко ориентирующиемя в "решалове вопросов" "троечники" , просившие в школе у вас списать домашнее задание.

Но если посмотреть на ситуацию со стороны и не поддаваться сиюминутным эмоциям, то скорое пополнение научных рядов (есть еще ряд формальностей, которые стоит Киве преодолеть на пути к заветной "корочке". Которые, уверен, он успешно преодолеет) таким колоритным персонажем на самом деле лишь фиксирует оперативную глубину падения и деградации нашего общества.

Спойлер: уверяю, с низу еще не раз постучат.

Я постоянно повторяю тезис о том, что если общество деградирует, то синхронно и тотально на всех уровнях и во всех сферах. Будь-то наука, образование, госуправление, спорт, культура. Все.

И подобная реакция общества является, на самом деле, ни чем иным, как лицемерием и попыткой себя любимого превознести в своей моральной чистоте хоть на ступеньку, но выше условного Кивы.

Я абсолютно уверен, что как минимум некоторые из тех, кто написал посты возмущения по поводу защиты Кивы, сами хоть раз:

- голосовали за проФФессора Януковича в 2004 и 2010 гг. Прекрасно помню, как сложно было изъясняться Януковичу в 2003-2004 гг. в период первого премьерства и президентской гонки без привычных в быту матов, при помощи которых кэподобные персонажи выражают основную мысль, а не только форму.

Я уже не говорю о том, что даже большинству его сторонников было понятно, что он из себя представляли кем являлся.

А выбирали, на минуточку, ПРЕЗИДЕНТА ! государства, а не простого депутата.

- Сами платили если не за весь диплом, то как минимум за отдельные предметы во время своей учёбы в ВУЗе. Или за своих детей, чтобы они, бедняжки, не перетруждались за учёбой, но имели хорошие оценки. Не говоря уже о взятках ГАИшникам и различные справки, начиная от " больничного" , паспортного стола и так далее.

Проблема, на самом деле, гораздо более серьёзная и тотальная, чем защита выскочки с глубокими комплексами неполноценности, пытающегося при помощи дипломов и научной степени прикрыть собственную глупость и ограниченность. Вы что, реально думаете, что оставаясь на едине с самим собой он не осознает свою ущербность и фиктивность своих дипломов?)

А вот то, что большинство граждан считают приемлемым платить за дипломы, оценки и прочие "ништяки", тешащие собственное эго и способствующие продвижению по социальной лестнице - проблема совсем другого порядка.

Я лично 15 лет проучился и проработал в Академии наук Украины. И видел много защит. Разных. И купленных в том числе. Слава Богу, таких экземпляров как Кива не видел. Но и время не стоит на месте.

И знаете, когда цена за диссертацию "скаканула" с 5 К до 10 К баксов? Т.е. сразу вдвое? Для понимания ситуации и точки отсчёта "глубокого погружения" в нашей с вами деградации.

После прихода к власти ЮЩЕНКО! Це той, "чиї руки нічого не крали". Я тогда только пытался поступить бесплатно в свою первую аспирантуру в одно очень престижное заведение при Президенте Украины и впервые столкнулся с топорным и прямым требованием взятки. Т.к. "случайно" набрал такое количество баллов на вступительных экзаменах, при котором мог и поступить, а мог и пролететь... В итоге я, понятно, "пролетел ", т.к. выбора никакого не было.

Но урок усвоил. Сменил заведение с хорошей научной школой и остатками былого научного величия, сам решил платить за контракт , чтобы не дай Бог больше не испытать подобного унижения.

Защитился раньше срока, чтобы не платить больше и с мотивацией проблем не испытывал.

Возвращаясь к двойному росту цен на диссертации в 2005. Я тогда уже "грыз гранит науки" вовсю, тратя все заработанные деньги на покупку книг по диссертации. Т.к. в самой главной библиотеке Украины - им. Вернадского, из всего длинного списка в минимум 100 позиций оказалось в закромах не более 2-3х.

Знаете что ответили профессора (настоящие, не ряженые ) на мой вопрос "Почему стоимость выросла 2 раза?!".

- Потому что, Максим, риски резко возросли! Ведь Ющенко же ничого не краде!

И если его предшественник Кучма открытым текстом заявлял :" Та що то за професор, який не може заробити?" (подразумевая именно коррупцию), то с приходом Ющенко и его славной команды, формировавшейся по принципу личной лояльности и кумовста, а не профессиональных компетенций мы перешли в эпоху "Зазеркалья". Когда заявляют все о приоритете моральных ценностей, а руководствуются на практике свосем другими - меркантильными.

В целом же начиная с "лихих 90-х" постепенно принятие коррупции как необходимой составляющей при учёбе, работе и решении повседневных вопросов стало укорениться в сознании общества как норма и идет только по возрастающей. И любая власть - прямое отражение общества, а не рептилоиды, тайно захватившие контроль над землянами. Кстати, количество верующих в эту смехотворную теорию заговора с каждым годом растёт. Даже в США, что уже про нас говорить. И свидетельствует о том, что проблема деградации образования, как минимум среднего, имеет глобальный характер.

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Что касается непосредственно науки, вернее того, что от нее осталось за последние 30 лет, то увы, просто выжить работникам этой сферы на зарплату, как и всех других в госсекторе, уже давно просто невозможно!

В 2012-м , уже написав бОльшую половину докторской диссертации, я узнал, что вскоре стану отцом. Я понимал, что буду единственным кормильцем семьи как минимум в ближайшие 2 года и потому отложил "в ящик" свою докторскую и сам стал искать подработки. Писать статьи, помогать написать диссертации. При Януковиче получить диплом кандидата политических наук, да ещк по такой "крутой" специальности как "Политические проблемы международных систем и глобального развития ", стало чуть ли не обязательным атрибутом "высокой должности". Или заплатить, чтобы дети быстрее продвинулись по службе и могли попонтоваться среди сверстников.

Мне же это позволяло не только кормить семью, но и вкладывать средства в собственное профессиональное развитие. Потому как "понаехавшему" зарплаты хватало лишь на аренду жилья. Про перспективы заработать на собственное не буду даже говорить. Все сами знаете.

Ведь еще с советских времен статус "ученого" был не только престижным в обществе, но и давал преференции в продвижении по службе и хорошие доплаты к окладу.

Но еще в 00-х негласные правила "моральности" как минимум в ведущих ВУЗах и институтах НАН все-таки существовали и браться за защиту подобных Киве персонажей было моветоном. Да и боялись огласки и репутационных потерь значительно больше.

С тех лет много воды утекло. Я уверен, лет 10 назад никто бы не поверил в то, что уже мегапопулярный на тот момент Зеленский, выступающий на корпоративах у власть имущих (тоже за "нал", кстати, как и весь шоу-бизнес) , может стать президентом Украины.

И эта коррупция, на самом деле, уже давным давно закрепилась в головах всех граждан как нечто само собой разумеющееся. Начиная со взяток под видом "взносов на развитие заведения" при отдаче ребенка в детский сад, школу и далее по списку.

Еще когда я получал первое образование в институте в Мариуполе в 90-х я удивлялся тому, что "контрактники" учились спустя рукава и считали нормой, что если их родители заплатили за их обучение, то никто их не выгонит и все сойдёт с рук. Несколько таких ТОГДА еще отчислили после первой же сессии. Сейчас никто так уже давно не делает. Потому что ДЕНЬГИ - самое важное в потребительском обществе и оплата за обучение является главным источником дохода ВУЗов.

Еще одна сторона проблемы заключается в том, что ввиду уничтожения престижночти работы учителя и преподавателя работать в школы и ВУЗы зачастую идут от безысходности и отсутствия лучших вариантов. Идущих на работу по призванию с каждым годом становится все меньше. Никто не хочет быть "лохом" и прозябать на нищенскую зарплату.

В свое время я сильно удивилсяся узнав, что работать в школу учителем английского из нашего выпуска пошли самые.... слабые. Которые сами с трудом закончили институт не без помощи той самой коррупции. Но если в 90-х все этого хоть немного стыдились и скрывали это, то сейчас даже гордятся.

Чему они могут научить детей, если у самих знаний минимум? Вынуждать заниматься репетиторством родителей, чтобы именно за деньги, а не за знания повысить им оценку? А что, родители на это не идут осознанно ?

Что уж говорить, если, к примеру, во всем известной Налоговой академии в Ирпене будущих таможенников приучают самих давать взятки с первого курса? Чем они будут заниматься, получив работу на таможне, если так "вложились " еще при учёбе?

Я сам долго избегал работы в ВУЗе. В 2006-м перед защитой в качестве апробации и по просьбе коллеги по отделу в НАН взял курс "Теории международных отношений ". И не где-нибудь, а в кузнице кадров наших премьер-министров - МАУП.

Требования к получению экзамена выдвинул те же, что и сам имел во время своей учёбы в Дипломатической академии при МИДе. Посещаете лекции, сдаёте контрольные, получаете доступ. Нет, пишите и сдаёте. И так по кругу до успешного конца.

Естественно, более половины студентов допуск не получили. Вызывает меня "на ковер" декан факультета и заявляет: " Максим Харлампиевич, вы занижаете нам показатели успеваемости! Мы отстаём от других факультетов по срокам сдачи ведомостей!"

Сказать, что я обалдел от такого наезда - ничего не сказать.

- Хорошо - ответил я - я принимаю экзамен по СВОИМ требованиям, а затем мы с вами прощаемся.

Мало того, что затраты на проезд и лёгкий перекус в столовой академии превышали мою зарплату, так оказалось, что никому мои знания не нужны. Нужны "галочки" в ведомостях!

Без проблем. Проще, действительно, было заниматься репетиторством английского. Цену я устанавливал сам и людей, которые были готовы платить за знания не нужно было уговаривать делать домашнее задание.

А что сейчас творится с этим онлайн-обучением?! Если в "реале" преподаватель может хотя бы контролировать процесс написания модуля/контрольной , то сейчас... Сплошной копипаст!

Я на своём первом модуле предупредил своих студентов :" Мне нужны ваши мысли, чтобы понять уровень ваших знаний и какой уровень сложности материала вы можете усвоить".

Специально задал несколько вопросов, ответы на которые невозможно найти в сети.

Сижу потом глубокой ночью, проверяю эти "работы", матерю про себя и вслух своих студентов и себя.

Затем пытаюсь объяснить студентам на "разборе полётов " что их "корочка" дипломата без знаний ничего не стоит. Потому что сейчас эти дипломы строгают ежегодно сотни ВУЗов. Ректора которых тоже заплатили какому-то чиновнику в министерстве образования, чтобы получить лицензию. И чтобы родители будущих абитуриентов, страстно желающих, чтобы их дети стали дипломатами , выкладывали за контракт все свои сбережения, заработанные также в "теневой" экономике или в на сборах клубники в Польше.

И никто даже не заморачивается! Курсовые, дипломы, кандидатские, докторские. Все давно можно купить и заказать в интернете. И не говорите, что вы этого не знали!

В большинстве своём это действительно фикции.

Но мы предпочитаем не замечать, что не только образование и наука уже давно стали фикцией, но и ГОСУДАРСТВО в целом! Потемкинские деревни.

Вспоминается при этом очень хороший эпизод из сериала "Слуга народа" в котором Зеленчкий рассуждает о том, как рядовой украинец превращается в х@хл@. Именно начиная со студенческой скамьи. Но одно дело красиво прочитать монолог , написанный сценаристом, а совсем другое - поломать эту систему. Ведь коррупция - это несущая конструкция постсоветской Украины. И уходит глубокими корнями в прошлое.

А теперь пусть каждый из вас вспомнит, как он давал взятку ГАИшнику, потому что так быстрее и удобнее. Платил за экзамены ребенка во время учёбы "потому что иначе никак не сдашь".

Чего уж там далеко ходить! Мне подруга рассказала на днях, что ее родственница платила взятку в 5000 грн за то, чтобы устроиться в школу УЧИТЕЛЕМ! Потому что в селе нет работы и даже те крохи, что платят учителям государство - большая удача сегодня! Логичный риторический вопрос:" а будет ли такой учитель брать взятки?"

Или любой чиновник, выдающий справки и разрешения, начиная с самого низкого уровня и заканчивая президентом-проФФесором?

Так что , как говорится, " Нечего на зеркало пенять, коль рожа кривая!". Почаще заглядывайте в него и возмущения станет намного меньше!

А еще лучше - начните с себя! Не берите и не ДАВАЙТЕ взяток! Заставляйте своих детей учиться и не "стелите соломку" , помогая им получить эти "корочки"! Отстаивайте свои права, а не пишите гневные посты по поводу того, что кто-то больше урвал (не без вашего молчаливого участия) и теперь может позволить себе потешить свое самолюбие! Буквально вчера вы промолчали о том, что Гетьманцев собирается обилетить всех на 5%, вынудив принести все сбережения в банки. Которые, как у нас часто бывает, потом лопнут и вы останетесь ни с чем. Но это уже после того, как заплатите побор государству "за 30 лет, за которые население обзавелось теневыми накоплениями". Ведь олигархов уже у нас нет, бюджет не "пилят", взятки чиновники не берут. Все у нас хорошо! Тонны налички те же депутаты у себя считают нормальным хранить и декларировать, не проработав в бизнесе ни дня. Но им "0-е" декалрирование, а вы, господа "не лохи" , извольте заплатить! Но ведь вас больше всего волнует то, что Кива защитился.

При этом некоторые из вас обвиняют тех членов научного совета, кто голосовал "За". А что, вы не знаете, как устроена СИСТЕМА? Или она отличается от той, что сложилась в продажных судах, правоохранительных органах, госуправлении? И что ждет любых отщепенцев, которые выступили против системы ? Вот у вас завтра будет новая "зрада" и про Киву вы уже и не вспомните. А вот членам учёного совета , которые в основном пенсионного или предпенсионного возраста, нужно было думать перед голосованием , где они будут зарабатывать деньги и чем кормить себя и свои семья уже завтра. Я их не оправдываю. Ничуть. Я просто говорю открыто о том, что вы и сами знаете. И сами подобный выбор делали не раз. У каждого свой выбор и он ВСЕГДА есть!

Просто начните делать правильный и морально приемлемый доя себя выбор САМИ!

И только тогда у нашего общества появится шанс на то, чтобы оттолкнуться от дна. Иначе завтра снизу обязательно постучат.

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УкраинаИлья Кива