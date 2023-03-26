За УКРАИНУ без российской ЛЖИ и советского ОБМАНА.

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Сегодняшнее украинское общество требует от власти решительных действий и в мировоззренческой войне за историческую правду и национальное достоинство.

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Парадокс в тому, що владці та дрібне чиновництво в умовах війни російської орди військового злочинця Путіна проти України та українського народу у світоглядних питаннях виглядають боягузливіше за середньостатистичного громадянина нашої країни.

Це показово підтверджують результати опитування "ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 19-27 січня 2023 року.

85 відсотків українців переконані , що потрібна ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА у сфері ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ, а 55 відсотків опитаних вважають, що держава НЕДОСТАТНЬО займається питаннями ІСТОРИЧНОЇ ПАМ‘ЯТІ.

Як тут не згадати сумновідоме рішення Верховної Ради за підтримки Міністерства освіти про НЕОБОВ‘ЯЗКОВІСТЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ для вступу до вишів в 2023 році.

Більшість суспільства налаштована на європейське, а не сталінсько-путінське бачення історії Другої світової війни і тому 62 відсотки переконані, що Україна має відзначати День пам’яті та примирення – 8 травня разом із цивілізованим світом.

Нагадаю, що більшість Верховної Ради вже в період ВІЙНИ зберегла святкування Дня перемоги – 9 травня разом із Путіним і Лукашенком?! Більш за те, 85 відсотків українців цілком або частково розділяють думку про співпричетність Сталіна і СРСР до розв‘язання Другої світової війни.

На часі й узаконення статусу 24 серпня – як Дня ВІДНОВЛЕННЯ, а не ПРОГОЛОШЕННЯ нашої НЕЗАЛЕЖНОСТІ та ДЕРЖАВНОСТІ.

Про це ми переконуємо владу вже не один десяток років, а нині цю позицію підтримує вже й 60 відсотків респондентів.

Більшість громадян схвалюють також політику ПЕРЕЙМЕНУВАНЬ міст та вулиць сучасної України. Так, 66 відсотків позитивно ставляться до очищення України від пропаганди радянських діячів, а 54 відсотки – від російських.

Звісно вищезгадане дослідження продемонструвало й гостру потребу подальшої історико-просвітницької діяльності на всіх рівнях.

Бо доки в нашій Державі залишаються 18 відсотків прихильників історичного вчителя Путіна Петра Першого, 13 відсотків – Катерини Другої, 8 відсотків – Леніна і 6 відсотків Сталіна, доти у нас залишається чимало роботи!

І не забуваємо, що нинішня війна Росії проти України та всього цивілізованого світу стане ОСТАННЬОЮ лише тоді, коли ми переможемо і в нашій СВІТОГЛЯДНІЙ ВІЙНІ за УКРАЇНУ без російської БРЕХНІ та радянської ОБЛУДИ.