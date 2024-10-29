Нынешних руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий – Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что людей, которые сейчас возглавляют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), не допустят к работе в обновленной системе врачебных комиссий. Другие же врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.

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Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе Минздрава. Основным критерием, по которому врачей будут отбирать в комиссии, будет ведение ними врачебной практики.

Это необходимо для того, чтобы экспертизу проводили медики, имеющие актуальный уровень медицинских знаний.

Дела, уже принятые на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

При этом решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действительными. Пересмотру подлежат только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением СНБО.

Напомним, что с 28 октября 2024 функции Центральной МСЭК были возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С января 2025 года в Украине произойдут значительные изменения в медицинской системе. Ожидается, что функции МСЭК перейдут к кластерным и сверхкластерным больницам.

– 29 октября Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11225, направленный на усовершенствование работы МСЭК. Решение поддержали 284 народных депутата.

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