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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | Нужно срочно купить монокуляр для спецназовцев в Бахмуте. Прошу помощи

Нужно срочно купить монокуляр для спецназовцев в Бахмуте. Прошу помощи

Прошу, репосты!

Видео дня

Люди, спасайте. До 17 часов нужно выкупить AGM PVS-14 NL1 Монокуляр ночного видения.

Цена с крепежом – 139795 грн. Со скидкой.

Далее текст на языке оригинала.

Я дуже прошу допомогти, бо якщо я не викуплю, його віддадуть іншим.

Бійці спецназ чекають на Бахмуті, де прямо зараз тривають кровопролитні бої.

Зранку вже викупила:

– 4 рації Моторолла – 105 тис.;

– Тепловізор – 70346 т грн;

– Дві зарядні станції – 59998 грн;

Дуже прошу, 5-20-100 грн, хто скільки може.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки:

5375 4112 0025 4253

Нужно срочно купить монокуляр для спецназовцев в Бахмуте. Прошу помощи
Нужно срочно купить монокуляр для спецназовцев в Бахмуте. Прошу помощи
Нужно срочно купить монокуляр для спецназовцев в Бахмуте. Прошу помощи
Нужно срочно купить монокуляр для спецназовцев в Бахмуте. Прошу помощи
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