Видео дня
Блог | Нужно срочно купить монокуляр для спецназовцев в Бахмуте. Прошу помощи
Прошу, репосты!
Люди, спасайте. До 17 часов нужно выкупить AGM PVS-14 NL1 Монокуляр ночного видения.
Цена с крепежом – 139795 грн. Со скидкой.
Далее текст на языке оригинала.
Я дуже прошу допомогти, бо якщо я не викуплю, його віддадуть іншим.
Бійці спецназ чекають на Бахмуті, де прямо зараз тривають кровопролитні бої.
Зранку вже викупила:
– 4 рації Моторолла – 105 тис.;
– Тепловізор – 70346 т грн;
– Дві зарядні станції – 59998 грн;
Дуже прошу, 5-20-100 грн, хто скільки може.
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки:
5375 4112 0025 4253
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...