Хто підтримує українську армію, той зробить репост! Потрібна допомога на фронт, терміново треба придбати два квадрокоптера для розвідки. Один коштує 48 тис, другий 40 тис.

Так, знову, тому що обстріли кожного дня, криють наших з крупнокаліберного. В вересні майже 50 поранених воїнів , та 5 вбитих. Вчора в нас знову втрати, внаслідок обстрілу загинув наш десантник. В шпиталі лежать бійці без очей, рук та ног, повірте, це жах. Війна триває.

У вересні я відправила два квадрокоптера на передову, один позавчора, відправила дві посилки з ліками, більше ніж на 20 тис, одна 20 кіло ліків , інша 14 кіло. Першій штурмовій ДУК відправила 10 тис на потреби, проплатила ліки ветерану та відправила 4 тис на лікування. Шпитальні потреби самі закриваємо. Тож будь ласка, допоможіть купити квадрокоптери, вони дуже потрібні на фронті. Хто як може, 10,30, 100 грн, викупити треба у вівторок.

Видео дня

Картки для допомоги 4441111447002464 або 5375411500427369 Монобанк

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.