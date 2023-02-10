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Блог | Наталья Юсупова: Нужен автомобиль для эвакуации тяжелораненых: добровольцы просят о помощи
На фронте продолжаются ужасные бои.
Сотни погибших и еще больше раненых бойцов ВСУ.
Добровольцы просят о помощи.
Надо срочно оплатить автомобиль для эвакуации тяжелораненых на очень тяжелом направлении.
Общая сумма 180 тыс. грн, у меня есть где-то 60 тыс. грн.
Еще есть срочная потребность в 7 прицелах и 3 дронах Мавик 3 Комбо.
Очень прошу помочь, 5-20-100 грн, кто как может.
С понедельника купила 2 дрона Мавик – 230 тыс. грн.
3 бинокля – 40 тыс. грн.
2 прицела – 102 тыс. грн.
Грелки химические – 16 тыс. грн.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390, Юсупова
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