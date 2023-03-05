НСЖУ уберет русскоязычные надписи из своих пресс-карт

Надписям на русском языке не место на пресс-картах Национального союза журналистов Украины. Теперь русскоязычный текст заменят франкоязычным.

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Такое решение принял Секретариат НСЖУ.

"Еще с первых лет Независимости надписи на пресс-карте дублируются на украинском, английском и русском языках. Сегодня присутствие русского языка на этом документе вызывает возмущение. Поэтому предлагаю, сохраняя общий дизайн карты, убрать русскоязычную надпись. Нам в Украине нечего выдавать официальные документы на русском языке. Россия своей коварной войной и агрессией все сделала, чтобы мы больше не смотрели в ее сторону", – сказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Отмечается, что это предложение нашло единодушную поддержку членов Секретариата. Сначала предполагалось, убрав русскоязычные тексты, оставить только украиноязычный и англоязычный варианты. Однако наконец решили заменить русские надписи французскими, ведь французский язык является одним из основных в Европейском Союзе и вторым официальным языком в Международной и Европейской федерациях журналистов.

Те союзники, имеющие старый вариант пресс-карты, могут заменить ее по желанию. В то же время всем, кто обратится за получением этого документа в будущем, будет выдана пресс-карта уже в обновленном формате.