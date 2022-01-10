НСЖУ призвала журналистов к усилению поддержки украинских воинов

Национальный союз журналистов Украины в условиях эскалации напряжения со стороны государства-агрессора призывает все журналистское сообщество к усилению информационной поддержки защитников и защитниц Украины и их семей и повышению устойчивости против вражеской пропаганды.

Об этом говориться на сайте НСЖУ.

В развязанной гибридной войне против народа Украины Российская Федерация, помимо активных "военных маневров" в пограничной части с накоплением там живой силы, тяжелого вооружения и боевой техники, развертывает широкую пропагандистскую кампанию. Среди прочего, ее цель – возложить на Украину вину за эскалацию вооруженного конфликта. За этим военным демаршем и распространяемыми Москвой фейками и ложью типа "ихтамнет" стоят непомерные имперские амбиции нынешней верхушки Кремля.

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Кремлевские государственные рупора влияния, как и остальные подконтрольные режиму медиа, увеличивают количество негативного контента против Украины, НАТО и "коллективного Запада".

Противопоставить вражеской пропаганде мы должны непреклонную патриотическую позицию, сплоченность наших рядов в поддержке украинской армии, устойчивость к любым информационным "вбросам", фейкам, дезинформации, пропаганде, как внешнего, так и внутреннего происхождения. С другой стороны, мы должны еще более активно пропагандировать соблюдение журналистских стандартов в нашей среде и сами стремиться неукоснительно их соблюдать.

Национальный союз журналистов Украины, как и в предыдущие годы, приобщается к информационным мероприятиям украинских медиа и благотворительным акциям патриотического направления партнерских журналистских организаций. В своих ежегодных творческих конкурсах поощряет авторов лучших публикаций о защитниках и защитницах Украины. Выдвинула на соискание художественных премий произведения художника-союзника Сергея Пущенко (волонтера, автора серии портретов добровольцев на войне), романы Валерия Макеева "Верный присяге!", Вячеслава Савченко "Морской узел", участника боевых действий Виктора Черне - все они стали лауреатами. Союз поддерживает выпуск литературы исторической тематики и распространяет ее – например, изданный при содействии НСЖУ сборник очерков и статей Сергея Шевченко "Империя террора" – книгу, несущую правду о национальном "расстрелянном возрождении" 1920–1930-х годов, развенчивает древние и нынешние московские мифы. Многие в этом направлении делают и региональные организации Союза.

Работать в этом русле и дальше мы призываем все журналистское сообщество Украины. Сдерживать антиукраинские информационные атаки и давать пропорциям – не только задачи государства и его союзников в мире, но и гражданский долг общества, в котором все мы живем.

Мы, члены Международной и Европейской федераций журналистов, должны быть сплоченными, едиными в защите цивилизационного выбора своей страны, в защите своей земли, свободы слова, прав и признанных миром стандартов деятельности медиа – быть едиными и активными в защите самой нашей профессии.