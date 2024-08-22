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Новий постачальник використовує старі схеми…

Днями військові та ветеринари піймали компанію ТОВ "Охтирка мʼясопродукт" на грубому порушенні правил постачання мʼясної консервованої продукції в одну із в/ч Чернігівської області.

Нагадаю.

Відповідно до законодавства компанія яка виграла тендер на постачання продуктів харчування для військових ЗСУ, зобо’язана здавати на перевірку консервовану продукцію (тушонку), для перевірки на відповідність.

Відбір продукції для перевірки проводиться безпосередньо фахівцями ветеринарної медицини Міністерства оборони України, які в свою чергу перевіряють наявність у постачальника на складі відповідної партії та відбирають продукцію відповідно до затвердженого порядку.

Після цього відібрана продукція проходить відповідну випробування у лабораторіях Міноборони (14 діб). За результатами чого видається відповідний протокол про відповідність або не відповідність продукції.

Окремо хочу звернути увагу що під час перевірки продукції обов’язково звертається увага на номер партії, дату виробництва та загальну кількість.

Це робиться для того щоб постачальник не зміг підробляти продукцію.

Наприклад: якщо лабораторія перевірила 5 тон продукції відповідної партії, то лише цю партію постачальник може постачати до ЗСУ, аж ніяк більше.

Однак, постачальник ТОВ "Охтирка мʼясопротукт" вирішив що він самий розумний і думав що ніхто не помітить невідповідність під час чергової поставки консервованої продукції (консерви мʼясні стерилізовані).

Отож, до військової частини Чернігівської області компанія поставила 10 тон консервованої продукції однієї партії та надала відповідний протокол.

Але… як так, в протоколі відповідності зазначено що перевірялась партія лише 7 тон.

Тобто 3 тони, як мінімум неперевіреної продукції потрапило до військових.

Але і це ще не все.

За моєю інформацією з цієї партії 7 тон крім вже поставлених 10 тон, ще 3,5 тони мали поставити і в інші військові частини!

Загалом під протокол 7 тон продукції постачальник як мінімум запланував поставку 13,5 тон із яких 7,5 сумнівної продукції на суму близько 1,5 млн./грн.

І це тільки те про що нам відомо!

Таким чином, відбувається прояв недоброчесності шляхом постачання продукції без вхідного контролю, яка несе високі ризики для життя та здоровʼя особового складу.

Слід зазначити, що постачаючи такі харчові продукти постачальник намагається отримати кошти з державного бюджету фактично обманним шляхом.

А цього допустити не можна!

Прошу на це окремо звернути увагу DOT - Державний оператор тилу.

Якщо такі схеми використовують і інші постачальники то ситуація згодом може бути досить плачевною, адже це суттєво може вплинути на якість продукції.

‼️Хотів би нагадати постачальникам, що врезультаті поставок таких неперевірених продуктів ми потім отримуємо ряд скарг на погану якість продуктів харчування від військовослужбовців!

Окремо хочу подякувати активній та відповідальній роботі спеціалістів Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони та ветеринарів відповідних лабораторних центрів, які проводять свою роботу та своєчасно виявляють подібні порушення.

Як член Громадська антикорупційна рада при МОУ продовжую свою роботу.