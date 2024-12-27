Новый год – в новом доме: Фонд Рината Ахметова помог обустроить общежитие для переселенцев из Мариуполя в Киеве

В Киеве организовано первое социальное жилье для переселенцев из Мариуполя. В преддверии Нового года ключи от дома получила часть семей, которые будут здесь жить: в здании еще продолжается ремонт. Уже традиционно Фонд Рината Ахметова взял на себя обустройство зон, которыми люди пользуются вместе.

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Мариупольцы третий год живут в разных уголках Украины. Первые общежития, организованные в рамках проекта Ямариуполь. Жилье", появились в Днепре – и у них сегодня проживает несколько сотен мариупольцев. Следовательно, Киев стал следующим городом, который подхватил инициативу, крайне актуальную для внутренне перемещенных лиц.

"Это уже третье общежитие, в котором будут жить переселенцы из Мариуполя. Как и в Днепре, мы обустроили места общего пользования – кухни, где есть вся необходимая бытовая техника, холлы, коворкинги, где люди могут работать. Нашим фокусом внимания всегда есть дети, поэтому здесь, в детской комнате есть и игрушки, и литература для развития", – говорит Ирина Блажан, главный директор программ Фонда Рината Ахметова.

"263 семьи уже получили собственное жилье в Днепре. Теперь 21 семья имеет дом и в Киеве. И это только начало. Всего в столице планируем создать условия для проживания более 200 семей мариупольцев. Благодарю за поддержку команду мэра Киева Виталия Кличко, Донецкой областной государственной администрации, Фонда Рината Ахметова и всех партнеров, благодаря которым наша инициатива стала реальностью. Этот проект – пример единства и взаимодействия", – говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Новый год мариупольцы уже смогут встретить пусть во временном, но в отдельном жилье в столице. В общежитии будут проживать семьи Защитников и Защитниц Украины, а также социально незащищенные семьи с детьми. Недавно на 1-м этаже помещение завершили ремонт, и 21 комната уже готова к заселению. Кроме того, здесь есть отдельная детская комната, коворкинг, прачечная. Отремонтированные санузлы, в частности, приспособлены для людей с инвалидностью. В здании идет ремонт еще 2 этажей, где обустроят еще 55 комнат (т.е. всего будет 76). Киев передал часть здания во временное использование. А Мариуполь благодаря собственным бюджетным средствам и поддержке меценатов профинансировал ремонт и обустройство. Это – один из примеров успешного сотрудничества между общинами", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции и Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером "Ямариуполя".

В частности, передает мариупольцам наборы пищевых продуктов и гигиенических средств, обеспечивает помощь психологов, проводит праздники для детей.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Следите за новостями по ссылке.