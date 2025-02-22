Новые впечатления или много работы: гороскоп на 22-23 февраля для всех знаков зодиака

У Близнецов на выходных будет много впечатлений, они активно проведут время. Рыбам придется работать.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22-23 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Набирайтесь терпения и сосредоточьте свои мысли на одном-единственном решении, которое вы должны принять уже в понедельник. В течение следующих дней, как ювелир, тщательно взвешивающий каждую деталь, вы будете анализировать все варианты, создавая список преимуществ и недостатков, чтобы окончательно выбрать лучший путь.

Телец

Наконец-то настал момент заняться своим жильем и привести его в порядок после зимних праздников, избавляясь от лишнего багажа. Вы выбросите все ненужное так, будто проводите генеральную ревизию, и ваш дом превратится в настоящий храм порядка и уюта.

Близнецы

Эти выходные могут стать настоящим карнавалом культурных впечатлений: вас ждут интересные визиты, посещение выставок, киносеансов и других мероприятий. Словно в калейдоскопе, вы будете погружены в мир искусства и общения с яркими людьми.

Рак

Самое время насладиться сладким вкусом любви и решить несколько личных вопросов, которые накопились со временем. Возможно, организуйте романтическое свидание даже с тем человеком, с которым вы вместе уже чуть ли не сто лет. Обновление чувств станет свежим дыханием для вашей души.

Лев

Неожиданно жизнь может предложить вам внезапную поездку в гости, даже если у вас были совсем другие планы. Приглашение звучит так убедительно, что вы, не колеблясь, отправитесь в путешествие навстречу приключениям.

Дева

Освоение новых знаний и навыков в эти выходные поднимет ваш профессиональный уровень и, как следствие, финансовые возможности. Это напоминает процесс выращивания сада: маленькие усилия сегодня принесут большие плоды завтра.

Весы

Могут поступать приглашения на разнообразное веселье и интересные события, обещающие незабываемые мгновения, но которые могут оказаться не совсем такими, как вы ожидали. Между тем, ваши домашние и семейные дела также требуют вашего внимания, поэтому стоит взвесить, не лучше ли остаться дома.

Скорпион

Наконец-то уделите время себе – посетите косметолога, насладитесь релаксом в сауне, бассейне или во время массажа. Займитесь тем, что улучшает вашу красоту и укрепляет здоровье. А если будете счастливы вы, то будут счастливы и все ваше окружение.

Стрелец

В этот раз вы имеете все основания получить главную награду – в конкурсе на королеву или короля прокрастинации. Хотя важные задачи ждут выполнения, вас так привлекают мелочи и легкомысленные дела, что вы предпочитаете мелкие удовольствия вместо серьезных дел.

Козерог

Вы сейчас склонны отложить все важные дела, перенести запланированные визиты и провести время в полном релаксе. Как медведь, который зимним сном набирается сил, вы выключаете телефон и соцсети, наслаждаясь спокойствием и полной расслабленностью в течение выходных.

Водолей

Вас охватывает жажда необычных впечатлений и активности. Вы готовы к перфомансам и выступлениям перед публикой, демонстрируя свои знания, навыки и ловкость рук. Это похоже на выступление на большой сцене, где каждый аплодисмент подкрепляет вашу уверенность и дарит ощущение настоящей славы.

Рыбы

К сожалению, об отдыхе сейчас можно забыть, ведь вы взяли на себя несколько дополнительных дел или обязательств. Даже в выходные дни вам придется возвращаться к работе, чтобы уложиться в установленные сроки.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025-й должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.