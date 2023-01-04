Новую партию гигиенических наборов от Фонда Ахметова привезли переселенцам в Киев

Фонд Рината Ахметова продолжает обеспечивать людей, вынужденно покинувших родные дома, гуманитарной помощью. Недавно новая партия поддержки поступила в столичный центр "Я - Мариуполь".

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В рамках очередного гуманитарного груза переселенцы из Мариуполя получили около тысячи гигиенических наборов от Фонда. Каждый набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего за прошлый год гигиенические наборы Фонда получили 40 тысяч мариупольцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.