Новости Украины: Вирастюк не стал нардепом, а в трех регионах ослабят карантин

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Такое решение было принято на заседании в среду, 5 мая, его поддержали 12 членов ЦИК, а протокол о результатах выборов в округе № 87 был отменен.

В среду, 5 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

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