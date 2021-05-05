Новости Украины: Вирастюк не стал нардепом, а в трех регионах ослабят карантин
Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Такое решение было принято на заседании в среду, 5 мая, его поддержали 12 членов ЦИК, а протокол о результатах выборов в округе № 87 был отменен.
В среду, 5 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
С четверга, 6 мая, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская область выйдут из "красной" карантинной зоны. Два региона перевели в "желтую" зону, а один – в "оранжевую".
В Турции украинки попали в скандал с голыми фотосъемками. В районе города Гечек в море на яхте засняли шестерых обнаженных девушек. Вскоре их задержали правоохранители, а еще через некоторое время отпустили. Все подробности – в нашем материале.
На трассе Одесса – Киев сгорел двухъярусный пассажирский автобус. Люди в результате инцидента не пострадали, их вовремя эвакуировали.
В Харькове в квартире нашли мертвыми молодых мужчину и девушку. Стало известно, что их звали Александр и Евгения, в сети показали фото погибших и подозреваемого. Суд также избрал меру пресечения задержанному по подозрению в убийстве.
Во Львове в госпитале умер старший сержант, главный сержант штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Тимур Манджосов (позывной "Балу"). Известно, что он болел коронавирусом.