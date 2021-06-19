Новости Украины: в США не замораживали помощь для украинцев, а в Раде предложили наказывать за язык
На фоне скандалов вокруг оскорблений государственного языка и военных в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает наказание за надругательство над украинским языком. Документ предлагает штрафовать за это или лишать свободы на срок до трех лет.
Накануне члены Совета национальной безопасности и обороны приняли новый пакет санкций, введя их против известных украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Также обсуждались ограничения против криминалитета и хакеров. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:
Американское издание Politico, ссылаясь на источники в Совете нацбезопасности США, написало, что Белый дом временно остановил пакет военной помощи Украине, который содержал и поддержку летальным оружием.
На заявления отреагировала пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки, назвав слова о сворачивании поддержки Украины в области безопасности "нонсенсом".
В Минобороны назвали количество российских войск, которые сосредоточены возле украинских границ по состоянию на 18 июня. Так, по словам начальника админуправления ГУ разведки Виктора Мертвиченка, речь идет о почти 94 тыс. военных РФ, а также тысячах единиц боевой техники, авиации и кораблей.
Как известно, в ближайшие несколько лет государство продаст значительную часть своих банков, среди которых ПриватБанк и Ощадбанк. О том, чего ждать в таком случае клиентам, – читайте в материале.
А вот в Польше увеличат минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, – до 21,44 тыс. грн. Такой перерасчет, в частности, коснется и украинских заробитчан.
Украина оказалась в тройке лидеров среди стран, которые имеют высокий риск засухи в мире. Среди 138 государств наше – на втором месте антирейтинга, после Молдовы.
Писатель Ксения Циганчук и дизайнер Наталья Шнурик отправились пешком из Ривно в Одессу – 600 километров девушки намеревались преодолеть без всякого транспорта, проходя 40 километров в день. На полпути планы путешественниц немного изменились – узнавайте, почему и с какими трудностями столкнулись украинки в путешествии.