Новости Украины: в Одессе девушку затянуло в аппарат МРТ, в Раде приняли закон о нулевых декларациях

В Киеве в четверг, 3 июня, вооруженные титушки в балаклавах пытались совершить рейдерский захват рынка "Столичный", а в Одессе пациентку в инвалидной коляске "засосало" в аппарат магнитно-резонансной терапии.

В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL сделал подборку самых значимых из них:

в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины рассказали, что украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, по желанию смогут оформить международное свидетельство о вакцинации. Оно необходимо, в частности, для выезда за границу. Форма документа – исключительно бумажная.

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект, который предполагает, что с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года для украинцев организуют процедуру добровольного декларирования активов, заработанных "в тени". Также в Раде 3 июня рассмотрят законопроект, который полностью завершит процедуру введения нулевой декларации.

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