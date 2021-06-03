Новости Украины: в Одессе девушку затянуло в аппарат МРТ, в Раде приняли закон о нулевых декларациях

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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Новости Украины: в Одессе девушку затянуло в аппарат МРТ, в Раде приняли закон о нулевых декларациях

В Киеве в четверг, 3 июня, вооруженные титушки в балаклавах пытались совершить рейдерский захват рынка "Столичный", а в Одессе пациентку в инвалидной коляске "засосало" в аппарат магнитно-резонансной терапии.

В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL сделал подборку самых значимых из них:

  • в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины рассказали, что украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, по желанию смогут оформить международное свидетельство о вакцинации. Оно необходимо, в частности, для выезда за границу. Форма документа – исключительно бумажная.

  • Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект, который предполагает, что с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года для украинцев организуют процедуру добровольного декларирования активов, заработанных "в тени". Также в Раде 3 июня рассмотрят законопроект, который полностью завершит процедуру введения нулевой декларации.

Видео дня

  • Титушки в балаклавах проникли на территорию рынка "Столичный" с целью рейдерского захвата. Полдня продолжались переговоры с полицией, захватчики угрожали применить силу. К вечеру правоохранители решили взять под охрану электроподстанцию рынка.

  • Российский военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал интервью матери погибшего террориста так называемой Донецкой Народной Республики. Она откровенно рассказала, что свою боевую подготовку ее сын проходил в ЧВК "Вагнер" еще весной 2014 года.

  • В одной из частных клиник Одессы женщина в инвалидной коляске была буквально втянута внутрь аппарата МРТ. Причиной инцидента медики называют беспечное отношение сопровождающего женщину с инвалидностью. Кроме шока и травм, которые получила пострадавшая пациентка, клиника понесла убытки, поскольку дорогостоящий аппарат сломался.

  • OBOZREVATEL узнал новые подробности в деле про убийство и поджог беременной девушки в Кривом Роге. Оказалось, что семья 16-летнего подозреваемого обвинила девушку в том, что она якобы подсадила его на наркотики.

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