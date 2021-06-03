Новости Украины: в Одессе девушку затянуло в аппарат МРТ, в Раде приняли закон о нулевых декларациях
В Киеве в четверг, 3 июня, вооруженные титушки в балаклавах пытались совершить рейдерский захват рынка "Столичный", а в Одессе пациентку в инвалидной коляске "засосало" в аппарат магнитно-резонансной терапии.
В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL сделал подборку самых значимых из них:
в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины рассказали, что украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, по желанию смогут оформить международное свидетельство о вакцинации. Оно необходимо, в частности, для выезда за границу. Форма документа – исключительно бумажная.
Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект, который предполагает, что с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года для украинцев организуют процедуру добровольного декларирования активов, заработанных "в тени". Также в Раде 3 июня рассмотрят законопроект, который полностью завершит процедуру введения нулевой декларации.
Титушки в балаклавах проникли на территорию рынка "Столичный" с целью рейдерского захвата. Полдня продолжались переговоры с полицией, захватчики угрожали применить силу. К вечеру правоохранители решили взять под охрану электроподстанцию рынка.
Российский военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал интервью матери погибшего террориста так называемой Донецкой Народной Республики. Она откровенно рассказала, что свою боевую подготовку ее сын проходил в ЧВК "Вагнер" еще весной 2014 года.
В одной из частных клиник Одессы женщина в инвалидной коляске была буквально втянута внутрь аппарата МРТ. Причиной инцидента медики называют беспечное отношение сопровождающего женщину с инвалидностью. Кроме шока и травм, которые получила пострадавшая пациентка, клиника понесла убытки, поскольку дорогостоящий аппарат сломался.
OBOZREVATEL узнал новые подробности в деле про убийство и поджог беременной девушки в Кривом Роге. Оказалось, что семья 16-летнего подозреваемого обвинила девушку в том, что она якобы подсадила его на наркотики.